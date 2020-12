Zona do euro: superávit comercial sobe a 30 bilhões de euros em outubro

16/12/2020 | 07:19



O superávit comercial da zona do euro aumentou para 30 bilhões de euros em outubro deste ano, de 27,2 bilhões de euros em igual mês de 2019, informou nesta quarta-feira, 16, a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Na série com ajustes sazonais, o superávit aumentou de 23,7 bilhões de euros em setembro de 2020 para 25,9 bilhões de euros em outubro. Também após ajustes, as exportações da região aumentaram 2,1% ante setembro, enquanto as importações tiveram crescimento de 1%.

PMI

Também foi divulgado nesta quarta-feira o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro - que aumentou de 45,3 em novembro a 49,8 na leitura preliminar de dezembro. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam 45,7.

O PMI do setor industrial avançou de 53,8 em novembro a 55,5 na prévia de dezembro, na máxima em 31 meses, ante expectativa de 53,0 dos analistas. Já o PMI de serviços subiu de 41,7 em novembro para 47,3 em dezembro, ante previsão de 41,9.

A marca de 50 separa a contração da expansão da atividade, nesta pesquisa. (Com informações da Dow Jones Newswires).