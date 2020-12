Santo André e São Bernardo votam em 1951

Ademir Medici



A 18ª ELEIÇÃO

Não havia coincidência de mandatos e legislaturas municipais, o que só viria a acontecer em 1972. Nas próximas duas décadas – anos 50; anos 60 –, que marcam a formação das nossas sete cidades, o ABC – depois Grande ABC – se acostumaria com pleitos municipais salteados, no máximo com eleições em três municípios num único dia. Foi o que ocorreu em 1963. Naquele ano, num mesmo dia, foram às urnas eleitores de Santo André, São Bernardo e Diadema.



Os dois primeiros vice-prefeitos.

Duas Comarcas instaladas.

Começa a Era laurista

As eleições municipais de 1951 trazem como novidade a figura do vice-prefeito. O primeiro vice-prefeito eleito de Santo André foi Pedro Dell’Antonia, futuro prefeito; em São Bernardo, o primeiro vice-prefeito eleito foi Bortolo Basso, ex-vereador e liderança autonomista.</CW>

232 – Concorreram a prefeito, por Santo André, Fioravante Zampol, Carlos Pezzolo, Antonio Refinetti e Humberto Detogni. Zampol foi eleito com 10.342 votos, 2.365 votos a mais que a somatória dos três outros concorrentes.

233 – Fioravante Zampol transformava-se em figura marcante da Nova República: ele foi, pela ordem, subprefeito de Ribeirão Pires, conselheiro municipal na primeira parte do governo Getúlio Vargas, vereador, presidente da Câmara Municipal de Santo André nos quatro anos da legislatura 1948-1951, prefeito (duas vezes), deputado estadual, diretor-geral da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo e vice-prefeito.

234 – De Fioravante Zampol nos fala o historiador Octaviano Gaiarsa em seu livro clássico A Cidade que Dormiu Três Séculos (1968): “Conheci-o melhor durante o tempo que exerci o mandato de vereador (1948-1951), quando demonstrou qualidades que o levaram a permanecer na presidência durante todo o mandato”.

235 – Nas eleições de 1951 foram eleitos e empossados 23 vereadores em Santo André, oito a menos em relação à legislatura anterior, já que a população e eleitores diminuíram pela emancipação de São Caetano. Somente cinco vereadores foram reeleitos, informa Gaiarsa: Luiz Lobo Neto, José Benedito de Castro, João Dias Carrasqueira Filho, Syr Martins e Benedito Rodolfo Serff.

236 – Neste período é instalada a Comarca de Santo André (1954), Fioravante Zampol renuncia para candidatar-se a deputado estadual (foi eleito e cumpriu mandato na Alesp). No lugar de Zampol assume Bruno Daniel e, depois, Luiz Boschetti. Renuncia também o vice-prefeito Pedro Dell’Antonia – optou por não assumir a Prefeitura, o que o impediria de candidatar-se a prefeito nas eleições seguintes.

237 – Já em São Bernardo a vitória de Lauro Gomes foi cinematográfica. Ele estava em Paris e sua candidatura ocorre por procuração. Volta a São Bernardo duas semanas antes da eleição. E vence apertado o seu concorrente, Edmundo Delta, irmão da ex-prefeita e deputada estadual Tereza Delta: 2.592 votos a 2.476, para um colégio eleitoral de 7.321 eleitores.

238 – À Câmara Municipal de São Bernardo são eleitos 15 vereadores. Um deles, Sérgio Balottim, torna-se o primeiro vereador a exercer o cargo de prefeito. Balottim era presidente da Câmara e foi chamado a assumir com a renúncia de Lauro Gomes, que se candidatou a deputado federal, optando por assumir a Câmara Federal.

239 – O vice-prefeito Bortolo Basso preferiu não assumir como prefeito, renunciando, provavelmente com a expectativa de candidatar-se a prefeito na eleição seguinte, o que não ocorreu.

240 – É na administração de Sérgio Balottim que São Bernardo instala a sua comarca, fato ocorrido em 1955.



Diário há meio século

Quarta-feira, 16 de dezembro de 1970 – ano 13, edição 1411



Manchete – Dona Aparecida chegou. Veio buscar auxílio.

Aparecida Gomide fazia campanha de levantamento de recursos para libertar o marido, Aloísio Dias Gomide, cônsul do Brasil no Uruguai, sequestrado pelos tupamaros.

Política – Deputados estaduais diplomados ontem (15 de dezembro de 1970). Da região foram eleitos Walter Braido (de São Caetano) e Carlos Vicente Cerchiari (o CVC de Santo André). Pedro Nakazone, de Santo André, ficou como primeiro suplente.

Santo André – Comerciantes da Rua Fernando Prestes afirmam que houve discriminação oficial contra o comércio local e da Rua Senador Flaquer. Prefeitura teria caprichado mais na decoração de Natal das ruas Coronel Oliveira Lima e Bernardino de Campos.

Polícia – Viaturas do 10º Batalhão da Polícia Militar, de Santo André, ganham aparelhos de comunicação.

Retrato do capitão Carlos Alberto Mendes Júnior é fixado em sala do 10º BPM. O oficial foi morto por terroristas em 10 de maio de 1970 no Vale do Paraíba.



Em 16 de dezembro de...

1915 – Grupo Escolar de Santo André repete a programação de fim de ano do dia anterior, já que o espaço do Teatro Carlos Gomes foi insuficiente para a entrada de todos os pais.

- O Carlos Gomes ficava na Rua Coronel Oliveira Lima, junto ao atual Largo da Estátua, em imóvel hoje transformado em casa comercial.

- Para a festa de 1915, o teatro foi ornamentado com festões, escudos, bandeiras e flores.

1920 – Reforma do ensino: o Estado de São Paulo é subdividido em delegacias regionais.

O município de São Bernardo, abrangendo a área das atuais sete cidades, é incluído no 2º Distrito da 1ª Região, juntamente com os bairros paulistanos de Vila Mariana, Ipiranga, Cambuci, Liberdade e Sé, mais os municípios de Santo Amaro e Itapecerica. Guilherme Jorge Kulmann é nomeado delegado regional do ensino para a 1ª Região.

No total, o Estado ganha 16 delegacias de ensino, com sedes em Santos, Taubaté, Guaratinguetá, Campinas, Mogi Mirim, Botucatu, Rio Claro, Itapetininga, Casa Branca, São Carlos, Bauru, Santa Cruz do Rio Pardo, Ribeirão Preto, Araraquara, Catanduava, além de São Paulo.

1935 – Fundado o São Paulo FC.

1965 – Lançada a pedra fundamental da sede própria da Casa da Esperança, em Santo André.

1990 – E o Corinthians conquista o primeiro título brasileiro de futebol.



