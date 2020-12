5 motivos para passar o Natal em Campos do Jordão

Redação

Situada a 1.630 metros de altitude, Campos do Jordão (SP) é a cidade mais alta do Brasil. Conhecida como Suíça Brasileira, a região prepara decorações exclusivas para comemorar as festas de fim de ano. As atrações ficam disponíveis ao público até 11 de janeiro de 2021.

“Os turistas que buscam um refúgio com excelente infraestrutura, acolhimento, conforto, charme e alta gastronomia, encontram em Campos do Jordão tudo isso, além da oportunidade de vivenciar um Natal especialmente lindo”, afirma o chef Bernard Contipelli, do restaurante Pontremoli, que fica na Pousada Alto da Boa Vista.

Vale destacar que, neste ano, todas as comemorações de Natal da cidade foram planejadas com base nas restrições impostas pela pandemia da covid-19. Diversos cuidados e regras foram adotados para receber os visitantes da forma mais segura possível.

5 motivos para celebrar o Natal em Campos do Jordão