Pneus: o que é preciso conferir antes de pegar a estrada

Da Redação

Do Garagem360



14/12/2020 | 10:18



Um levantamento on-line com 315 motoristas promovido pela fabricante de pneus Continental apurou que 66% planejam viajar de carro nas férias de final de ano – 43% consideram esse modal de transporte o mais seguro.

Como destinos principais, 56% cogitam ir para a praia e 31% para o interior. Para garantir uma viagem sem sustos nem riscos desnecessários, o Garagem360 e a Continental relacionaram seis cuidados básicos que você deve tomar com os pneus de seu automóvel.

Quer ganhar um e-book exclusivo com dicas para cuidar melhor de seu veículo? Assine nossa newsletter neste link

1. Calibragem: verifique a pressão do ar, mas sempre com o pneu frio. Além de comprometer a segurança, rodar com pneus com a calibragem incorreta reduz a sua vida útil, isso sem falar no impacto negativo no consumo de combustível;

2. Válvula: um desajuste na válvula pode causar o esvaziamento gradativo do pneu, provocando desgaste e deformações. Troque se ela estiver desgastada ou trincada;

3. Balanceamento, alinhamento e rodízio: rodas desbalanceadas danificam os pneus, diminuem a sua vida útil e provocam desconforto ao dirigir, além de comprometer os outros componentes do carro;

4. Excesso de peso: não sobrecarregue seus pneus, conferindo antes da viagem a capacidade da carga que eles podem transportar;

5. Bolhas: um pneu que apresente bolhas causadas por impactos contra buracos nas vias ou contra o meio-fio corre o risco de se romper a qualquer momento, causando uma perda súbita de pressão do pneu. Nessas condições, o pneu fica inutilizado e deve ser substituído imediatamente;

6. Estepe: lembre-se de checar o estado de seu estepe. Ele deve estar sempre corretamente calibrado e ter sulcos com uma espessura mínima de 1.6 mm para que possa ser utilizado em uma eventual emergência.