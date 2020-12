Ricardo Maurício conquista tricampeonato na Stock Car

da Redação



14/12/2020 | 07:39



Ricardo Maurício venceu ontem a prova em Interlagos, em São Paulo, resultado que lhe garantiu o tricampeonato da Stock Car. Ele havia vencido as temporadas de 2008 e 2013.

O piloto chegou à última prova do ano na terceira colocação geral. Além de faturar a prova, contou com tropeços de Thiago Camilo, Daniel Serra, César Ramos e Ricardo Zonta, até então à frente na competição. Ele computou 60 pontos da última etapa para terminar a temporada com 302 pontos.

“Foi um ano de muita dedicação depois de um ano tão difícil de pandemia. A Stock Car é muita emoção, muito trabalho, as coisas às vezes encaixam naquele ano. E nesse ano foi para mim”, celebrou Ricardinho. “Agora é comemorar muito com a minha equipe, com a minha família que não pôde vir para cá.”

Com o troféu, Ricardo Maurício iguala o número de conquistas de Chico Serra e seu filho, Daniel Serra. O maior vencedor da categoria é Ingo Hoffmann, com 12 títulos.