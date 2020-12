13/12/2020 | 11:10



Lucas Veloso está feliz da vida! O humorista descobriu na noite do último sábado, dia 12, que será pai de uma menina. Será a primeira filha de Lucas, fruto de seu relacionamento com a cirurgiã dentista Gessica Muniz.

E não parou por aí, já que o casal teve ainda mais motivos para comemorar! O filho do comediante Shaolin resolveu surpreender a amada e a pediu em casamento durante o chá revelação. Um momento para lá de emocionante, não é?

A filha de Lucas e Gessica se chamará Lua. No Instagram, os dois compartilharam cliques do chamado charraiá, já que eles decidiram que o tema do evento seria festa junina.