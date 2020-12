13/12/2020 | 10:10



Caio Castro decidiu compartilhar com os seus seguidores do Instagram mais uma viagem ao lado da amada. Na rede social, o ator publicou uma selfie com Grazi Massafera na Estrada da Graciosa, uma rodovia no Paraná, e escreveu o seguinte na legenda:

Selvagens - MG, dando a entender que o roteiro da road trip também incluía o estado de Minas.

Vale lembrar que a Estrada da Graciosa é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Fofos, né?