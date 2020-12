Marília Gabriela reencontra o ex Reynaldo Gianecchini em almoço com o filho e o genro

13/12/2020 | 10:10



Marília Gabriela compartilhou um momento lindo com os seus seguidores do Instagram na última sexta-feira, dia 11. A jornalista contou que curtiu um almoço ao lado do ex Reynaldo Gianecchini, do filho Theodoro Cochrane e do genro Fabricio Santana. Na legenda da publicação, Marília se declarou:

Foram horas de sisos e risos, um almoço em que todo mundo tinha muita novidade para contar, ideias a discutir, lembranças e saudade para gastar. Uma tarde de sexta que terminou com aquele Ai, ai e a sensação de quero mais. @manujuninho, @fabriciostan e @theocochrane, tenho muito, muito amor por vocês. Como já disse o maravilhoso Mia Couto, Rir é melhor que falar a mesma língua. Ou talvez o riso seja uma língua anterior que fomos perdendo à medida que o mundo foi deixando de ser nosso. Bom dia, amores meus. Beijos acompanhados da esperança de liberação da vacina em nosso país.

Gianecchini também falou sobre o momento nas redes sociais:

Parece que o tempo nem passou. Amo vocês! @gabi_mariliagabriela @theocochrane e o querido @fabriciostan. Claro que também estava com saudade da Detinha @odete3606 e seus quitutes maravilhosos, da @mariaritta.lima e da nossa fiel e amada escudeira @belmiracastanheira. #familia E em breve estaremos no Tete A Theo!