Como surgiram os planetas?

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



13/12/2020 | 07:00



Os planetas do Sistema Solar, o qual a Terra pertence, surgiram após o aparecimento do Sol. Essa estrela luminosa surgiu no universo há aproximadamente 5 bilhões de anos a partir de gigantesca nuvem chamada de nebulosa primordial. A maior parte dessa formação (cerca de 99,9%) foi utilizada para a formação do Sol, com o restante da nuvem, que ficou em forma de disco ao redor da estrela, servindo como matéria-prima para a constituição dos planetas ao passar do tempo.



Segundo estudos astronômicos, possivelmente Júpiter tenha sido o primeiro a se formar alguns milhões de anos após o nascimento do Sol. A estimativa ocorre justamente por causa do tamanho do planeta, já que teve mais tempo para agrupar grande quantidade de gás e poeira e se tornar o maior do Sistema Solar.



A formação da maioria dos planetas aconteceu em uma mesma fase. Esse momento é chamado de período de acreção, em que rochas, gases e poeira se aglutinaram em corpos maiores. O processo aconteceu de forma aleatória, por isso não é possível determinar a ordem de formação planetária.



Os astros giram ao redor do Sol por causa da interação gravitacional exercida pela poderosa estrela. Mercúrio, o menor planeta, por exemplo, demora 88 dias para viajar ao redor do Sol, com a Terra precisando de 365 dias – e algumas horas e minutos.



O Sistema Solar ainda é formado por Marte (conhecido pela cor vermelha), Vênus (com as maiores temperaturas), Saturno (tendo um sistema complexo de anéis ao seu redor), Urano (primeiro a ser descoberto por um telescópio) e Netuno (o último do sistema até o momento).



Cientistas costumam descobrir outros planetas que estão fora do ‘radar do Sol. São chamados exoplanetas. Até o momento, ao menos 4.000 astros desse tipo foram identificados. A tendência é a de que, no futuro, o número aumente graças ao trabalho dos telescópios espaciais, que têm como objetivo encontrar mundos distantes.

No início o universo era pobre em elementos químicos. Ao passar do tempo e com o surgimento das estrelas, o espaço ficou enriquecido quimicamente

Consultoria de Marcos Pedroso, professor e divulgador de ciências do planetário Johannes Kepler, localizado na Sabina Escola Parque do Conhecimento, em Santo André.