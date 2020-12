VW Sign&Drive: assinatura online de carros da ganha novos modelos; entenda como funciona

Da Redação

O VW Sign&Drive é um serviço de assinatura com contratação on-line de carros. As primeiras unidades do T-Cross 200 TSI esgotaram-se nos dias seguintes ao lançamento do programa.

Agora, a Volkswagen expande a oferta para as versões Comfortline e Highline do SUV, bem como inclui o modelo Virtus Highline e mantém o SUV Tiguan Comfortline no programa. Atualmente, o VW Sign&Drive está disponível no estado de São Paulo.

O programa VW Sign&Drive permite que o cliente assine de forma digital, no website da VW, o serviço por um período de um ou dois anos (a depender do modelo escolhido) e possa usufruir um veículo Volkswagen. Estão inclusos na assinatura: documentação (IPVA, licenciamento e emplacamento), seguro, manutenção preventiva e franquia de 1.800 km para rodar por mês.

O programa é desenvolvido em parceria com a Assobrav e com a Fleet Solutions Brasil, empresa da Volkswagen Financial Services que atua na terceirização e gestão de frotas. Esta fase piloto do programa tem duração até o fim dos estoques.

Como funciona o VW Sign&Drive

É possível contratar o serviço de duas formas: on-line ou presencialmente na concessionária. De forma simples, rápida e digital, em seis passos o cliente pode assinar seu VW no www.vw.com.br/signanddrive.

Para tanto, ele deve:

1) selecionar o modelo

2) customizar o plano

3) se cadastrar

4) fazer o upload dos documentos

5) confirmar os dados e escolher a concessionária de retirada

6) assinar digitalmente.

Após a contratação, a retirada do veículo é feita na loja selecionada no final do pedido.

O cliente também pode dirigir-se até uma concessionária Volkswagen do estado de São Paulo. Ele contará com a ajuda do vendedor para indicar os modelos disponíveis e auxiliá-lo a registrar seu pedido na plataforma VW Sign&Drive.

Depois disso, o cliente aguarda até sete dias úteis o veículo para retirada na loja. As revisões periódicas poderão ser realizadas em qualquer concessionária da rede Volkswagen. Ao final dos 12 ou 24 meses, o concessionário pode oferecer um novo contrato de assinatura.