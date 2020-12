08/12/2020 | 07:30



O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro avançou 12,5% ante o anterior e caiu 4,3% no ano, publicou nesta terça-feira, 8, a Eurostat, agência de estatísticas do bloco, na leitura final do indicador.

A leitura preliminar - e esperada por analistas - apontava para alta ligeiramente maior no período, de 12,6% na comparação trimestral, mas queda um pouco mais acentuada no ano, de 4,4%.

A Eurostat ainda revisou para cima ainda dados sobre o PIB do segundo trimestre: de -11,8% para -11,7% na comparação trimestral e de -4,4% para -4,3% na comparação anual.