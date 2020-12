Casa para alugar perto de Orlando tem quartos de Star Wars e Harry Potter

Redação

Quem planeja viajar de férias para a Flórida pode considerar uma casa para alugar perto de Orlando, sobretudo se estiver em família. Há diversas opções com preços atraentes, por exemplo, na vizinha Kissimmee, em uma área em torno de 25 minutos de carro da Disney World.

Crédito: Divulgação - Luiz Covo

Um bom exemplo é o condomínio Encore Club Resort, onde um casal americano encomendou ao Studio 58, escritório comandado pelas arquitetas brasileiras Barbara Kleppe e Simone Andrade, um projeto de casa de veraneio como investimento para aluguéis de temporada.

Casa para alugar perto de Orlando

A casa para alugar perto de Orlando tem design clean e elegante. Dentre os materiais usados, as arquitetas apostaram em um mix de cores e texturas e na junção do custom made e de soluções prontas. “Gostamos do recurso do wood slats, que oferece inu´meras combinações e aplicações. Com uma solução prática, pudemos dar volume aos espaços”, explica Babi Kleppe.

Um dos destaques da residência de férias é o gamer room, espaço em que é possível jogar arcade, basquetebol, fossball e videogame. Nada chama mais atenção, porém, do que os quartos. Há seis deles na casa para alugar perto de Orlando, dois inspirados em Paris e San Francisco, dois com design clean e dois temáticos.

Entre esses últimos desponta um dedicado à saga Star Wards, que conta com um painel retroiluminado para dar a sensação de entrar em uma espaçonave e embarcar em uma aventura. O outro, por sua vez, traz como tema Harry Potter, com diversas referências ao universo do famoso bruxinho.

A casa para alugar perto de Orlando, assim como outras opções na região de Kissimmee, está disponível para consulta aqui.