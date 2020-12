06/12/2020 | 09:10



Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso deram as boas-vindas para Alice, primeira filha do casal. Na madrugada desse domingo, dia 6, o humorista contou a novidade nas redes sociais ao postar uma foto do registro do pé da bebê em seu braço e com emojis de corações, colocou apenas o nome dela na postagem.

Juntos desde 2017, quando assumiram o namoro e se casaram, Adnet e Patrícia curtiram a gravidez em várias fotos compartilhadas nas redes sociais. Na tarde do último sábado, dia 5, ela postou a última foto com o barrigão da gestação:

Papai, mamãe e filhinha (prestes a nascer), escreveu ela em seu Instagram.