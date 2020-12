Marcius Melhem diz que irá pedir esclarecimentos de Dani Calabresa e processar advogada do caso

05/12/2020 | 13:11



Como você viu, a revista Piauí publicou uma longa reportagem contando, em detalhes, os fatos relacionados à denúncia de assédio sexual do humorista Marcius Melhem à atriz Dani Calabresa - e como a TV Globo lidou com todo o caso. A revista ainda ouviu outras três pessoas que afirmam ter sido vítimas de assédio moral e sexual do diretor. Após a repercussão do caso e de Dani se pronunciar em suas redes sociais, Marcius deu uma entrevista para o colunista Maurício Stycer contando sua versão do episódio:

- Preciso estar aqui com toda transparência, toda a clareza, para dizer que eu fui um homem tóxico, um marido péssimo, uma pessoa que cometeu excessos em se relacionar com pessoas dentro de seu próprio ambiente de trabalho, coisa que eu não via problema, mas hoje entendo todas as nuances que isso pode ter. Entendo que eu, como homem, feri pessoas, magoei, traí, fui galinha, tudo isso foram erros meus e num mergulho muito profundo feito neste ano cada vez entendo mais.

Ele continua se defendendo:

- Em cima dos meus erros, e das coisas que efetivamente eu fiz, tem muita coisa sendo falada que é mentira e muita coisa sendo falada que, de forma alguma, eu fiz e isso eu preciso combater. Então estou aqui de peito aberto para assumir qualquer coisa que eu tenha feito, para pedir desculpas, reparar, se isso for possível, para entender, para aceitar críticas, mas para combater o que são mentiras.

O humorista então mencionou a matéria publicada pela colunista Mônica Bergamo em outubro de 2020, em que ela entrevistou Mayra Cotta, advogada que representa seis supostas vítimas de assédio sexual, além de testemunhas e vítimas de assédio moral. Na reportagem em questão, a advogada afirmou que Marcius teria sido violento com atrizes da emissora, além de usar de sua posição de chefe do núcleo de humor para contratar ou demitir, após propor que se envolvessem com ele:

- Essa advogada, Mayra Cotta, traçou um perfil meu de um abusador serial e de uma pessoa que tem hábitos violentos. Eu jamais, embora confesse meus excessos e já confessei aqui e a gente pode conversar sobre eles, eu jamais tive nenhuma relação que não fosse consensual e eu jamais pratiquei nenhum ato de violência com quem quer que seja na minha vida. Esse perfil que foi traçado ali ele não corresponde de forma alguma a quem eu sou.

Melhem então contou que irá processar Mayra, além de pedir explicações judiciais para Dani Calabresa:

- Eu estou processando a advogada, doutora Mayra Cotta. Desde ontem [dia 3], entrei com um processo contra ela, para que ela prove o que diz sobre mim, sobre as condutas violentas que eu tive, e estou interpelando na segunda-feira [dia 7], é uma pena eu ter que fazer isso, mas estou interpelando a Dani Calabresa para que ela confirme ou desminta o teor da matéria da Piauí, porque eu e ela sabemos que aquilo não aconteceu.

O humorista então falou sobre a relação que tinha com a colega, e acusou o jornalista da Piauí:

- O que o repórter João Batista fez naquela matéria, ele fez um romance, ele traçou um thriller ali, muito bem construído, de como eu teria sido violento e assediado a Dani Calabresa ao longo dos anos a partir de 2017. Tanto a Dani Calabresa quanto eu nós sabemos como era a nossa relação, nós sabemos da amizade, da intimidade e do respeito da nossa relação. Nós sabemos em que ponto a nossa relação se deteriorou profissionalmente e isso está sendo recontado hoje de outra forma nessa matéria. Eu quero acreditar que a Dani Calabresa sabe que aquilo ali não aconteceu e é por isso que estou interpelando ela, porque eu tenho, como ela também tem, toda a comunicação que eu e ela tivemos em todos esses anos. É impossível aquilo ter acontecido e a gente ter durante dois anos a partir dali a relação que a gente teve, de amizade, de carinho, de parceria profissional, como se nada tivesse acontecido. É impossível isso ter acontecido. E para isso se esclarecer, todas as mensagens têm que ser mostradas, todas as comunicações, as testemunhas que presenciaram muitos dos fatos estavam na festa, têm que aparecer, mas isso não é aqui.