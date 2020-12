Destaques buscam troféus de vencedores na cerimônia do Prêmio Esports 2020

Luís Felipe Soares



06/12/2020 | 00:02



Foram anunciados os finalistas da edição deste ano do Prêmio Esports Brasil, considerada a maior premiação do esporte eletrônico na América Latina. Um júri técnico irá apontar quem ficará com os trofeús em 19 categorias que exploram títulos de diferentes gêneros que chamaram a atenção e performances de destaque.

Cinco populares produções duelam como melhor jogo nesta temporada: Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Valorant e Free Fire, este último ganhador no ano passado.

O público participa na escolha do craque da galera pela internet no site oficial do evento (fan.premioesportsbrasil.com.br). Nesta temporada, quem está na briga é Bruno ‘Nobru’ (Free Fire), Loud Vinizx (Free Fire), Thiago ‘tinowns’ (League of Legends), Patrick ‘Blackoutz’ (Fortnite) e Kauê ‘Kauelok’ (Free Fire).

A cerimônia de premiação ocorre na terça-feira (8), a partir das 21h. Haverá transmissão no YouTube e no canal pago SporTV 3.