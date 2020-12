Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



06/12/2020 | 07:00



Questões e respostas fazem parte do jogo Perguntados (etermax). A brincadeira virtual de conhecimentos gerais existe há sete anos e uma nova temporada acaba de ser disponibilizada para smartphones e tablets. Trata-se de Perguntados Aventura, com cenários diferentes e estilo remodelado.

A ideia é testar a quantidade de informações do público. Passando pelos tabuleiros, ganha quem chegar ao topo antes do adversários depois de responder curiosidades sobre arte, entretenimento, esportes, história, geografia e ciências.

O download do game é gratuito para as plataformas Android (no Google Play) e iOS (na App Store).