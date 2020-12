Abelhas espalhadas pelo mundo

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



06/12/2020 | 07:00



Um estudo global inédito promete cuidar do futuro das abelhas. Pela primeira vez na história, cientistas conseguiram mapear a distribuição das 20 mil espécies do animal por diferentes pontos do mundo, ampliando os estudos e conhecimentos sobre elas, o que também pode resultar em melhorias para os humanos.



Seu papel no ecossistema é essencial, uma vez que são responsáveis pela polinização das plantações. Elas pousam em diversas flores, levando os grãos de pólen (espécie de espermatozoides) para a região onde está o gameta feminino da plantas, gerando a reprodução desse ser vegetal. As águas e os ventos também podem fazer isso, mas é por meio do trabalho das abelhas que grande parte da fauna se multiplica, que florestas se mantêm vivas e frutas e vegetais se desenvolvem.



Todo esse sistema tem passado por uma crise. A quantidade do animal vem diminuindo ao longo dos anos, com a perda de habitat na natureza e uso de pesticida nas plantações sendo os principais causadores das mortes dessa população.



Segundo pesquisadores da China e de Singapura, envolvidos no estudo, pouco se sabe sobre a variedade espalhada pelos continentes. Eles dizem que os novos mapas com informações permitem análise de padrões de comportamento e presença em diferentes regiões, principalmente sobre espécies pouco conhecidas. Entre os recentes dados estão os de que as abelhas são encontradas em áreas secas e temperadas distantes dos polos, ficando mais longe de zonas tropicais, e que há mais delas em ambientes desérticos, sendo que conseguem ter mais alimentos em plantas e flores do que em árvores de florestas.