Copa Diário conhece os campeões dos veteranos

04/12/2020 | 00:01



A Copa Diário de Futsal conheceu ontem à noite os dois primeiros campeões. Isso porque foram realizadas as finais das séries Ouro e Prata da categoria veteranos, no Ginásio Noemia Assumpção, no Camilópolis, com direito a duas goleadas.

Pela série Prata, o Veterano São Mateus aplicou incontestáveis 6 a 1 sobre o Hooligans e levantou o troféu pelo título. Na sequência, na decisão da série Ouro, no tradicional e acirrado duelo do futsal da região, melhor para o Ômega, que bateu o Texaco por 4 a 0.

Amanhã, no mesmo local, serão conhecidos os campeões da categoria adulto. A partir das 16h, pela Série Bronze, estarão frente a frente Marajoara x Scorpions. Na sequência, às 17h, medirão forças Racing x Jardim Limpão, pela final da Série Prata. Por fim, às 18h, Vila Sá x Bin Laden é o duelo para saber quem fica com o título da Série Ouro.