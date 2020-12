Água Santa se impõe, despacha Novorizontino e passa de fase

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/12/2020 | 00:01



O Água Santa garantiu ontem seu avanço para as quartas de final da Copa Paulista ao vencer o Novorizontino, fora de casa, por 3 a 0. Os destaques pelo lado do Netuno foram o atacante Anderson Lessa, autor de dois gols, e o goleiro David Becker, que fez pelo menos quatro grandes defesas, impedindo qualquer tipo de reação da equipe da casa. Agora, o time de Diadema aguarda hoje a definição do adversário na próxima fase.

Quando a bola rolou, o Água Santa logo assumiu o controle das ações. Mas foi a partir do oportunismo que abriu vantagem no placar. Primeiro, aos oito minutos, Lessa estava no lugar certo para, após corte malfeito pela defesa da equipe da casa, mandar às redes. Depois, aos 39, o atacante aproveitou rebote de chute de Giovanni que explodiu no travessão para ampliar.

Na segunda etapa o Novorizontino reagiu, fez David Becker trabalhar muito, mas foi Renato Júnior, aos 47, quem deu números finais à partida em chute rasteiro.