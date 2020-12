CPI aprova relatório de Thiago sobre quarteirizações

da Redação



A CPI das Quarteirizações na Assembleia Legislativa aprovou ontem relatório final, de autoria do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), que pede a investigação do Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde), contratado pela prefeitura de São Paulo para gerir o Hospital de Campanha do Anhembi.

“A sensação é de dever cumprido. Concluímos meses de trabalho da melhor forma possível, dando os encaminhamentos necessários para a defesa do Estado e principalmente do dinheiro público. Esse contrato tem alguns pontos contraditórios que precisam ser esclarecidos pelo Iabas, uma organização social com histórico grande de problemas e denúncias no Rio de Janeiro”, disse Thiago Auricchio, que tem base eleitoral em São Caetano.

Segundo o parlamentar, chamou atenção a relação entre o Iabas e a empresa OGS, subcontratada pelo instituto para fornecer mão de obra médica. Entretanto, em vez de receber recursos do Iabas (que, por sua vez, era pago pela prefeitura paulistana), a OGS obteve verba da prefeitura de São Paulo e do governo paulista para gerir 561 leitos. “Pedimos a quebra do sigilo bancário do Iabas e identificamos essa inconsistência, que é grave e merece uma explicação. É importante que isso seja elucidado. Precisamos saber se o pagamento se deu por intermédio de outro prestador, transformando a empresa em ‘quinteirizada’, ou se ocorreu informalmente.”

O documento será encaminhado para o Ministério Público paulista, para o Tribunal de Contas do Estado e a Receita Federal.