Sodimac investe R$ 6 mi e abre 50 vagas em S.Bernardo

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



02/12/2020 | 00:07



A varejista de materiais de construção, reforma e decoração Sodimac, empresa do grupo chileno Falabella, que adquiriu em 2013 a brasileira Dicico, irá ampliar sua atuação no Grande ABC. Com investimento de R$ 6 milhões, vai instalar a primeira loja em São Bernardo e a quarta na região – existem unidades em Santo André, Diadema e Mauá.

Com o novo empreendimento, previsto para ser inaugurado no primeiro trimestre de 2021 em prédio anexo ao Carrefour Vergueiro, no bairro Jardim do Mar, serão abertas 50 vagas. Ainda não há detalhes sobre o processo seletivo. As informações são da Prefeitura de São Bernardo.

Segundo o Paço, o anúncio foi feito ontem em reunião com Celso Souza, diretor executivo de projetos, real estate (setor imobiliário) e infraestrutura da Sodimac. Segundo ele, há planos para implantação de novas lojas no município no futuro. “A cidade é a maior em população no Grande ABC, e está dentro de nossos planos de ampliação. A conversa com o prefeito Orlando Morando (PSDB) foi muito positiva. Tenho acompanhado sua administração e como ela atua para ajudar o empreendedor”, afirmou.

Segundo Morando, a Sodimac chega para gerar oportunidades de emprego e impostos. “Fico satisfeito em saber que São Bernardo está incluída no projeto de expansão da empresa no Brasil.”

A equipe do Diário não conseguiu contato com a Sodimac até o fechamento desta edição.