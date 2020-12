EUA chegam a 13,5 milhões de casos de coronavírus, segundo Johns Hopkins

01/12/2020 | 07:51



Os Estados Unidos chegaram nesta terça-feira, 1º de dezembro, a 13.545.017 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins. O número de mortes por covid-19 no país, segundo o mesmo levantamento, já chegou às 268.087.

Nova York é o Estado com mais mortes pela doença, com mais de 34 mil, seguido por Texas, Califórnia e Flórida. Já em relação ao número de casos, a ordem se inverte.

O Texas é o líder em diagnósticos, com mais de 1,2 milhão de casos, seguido por Califórnia, Flórida, Illinois e Nova York.

A nova onda de infecções tem causado preocupação nas autoridades do país. O presidente do Banco Central americano (Fed), Jerome Powell, alertou que os EUA caminham para meses difíceis no plano econômico devido ao ressurgimento da pandemia.

"O aumento de casos de covid-19, aqui e no exterior, é preocupante e pode ter consequências difíceis nos próximos meses", afirmou Powell, que vai discursar sobre o tema no Senado nesta terça.

Apesar de considerar as notícias recentes sobre a evolução das vacinas "muito positivas", Powell ponderou que "ainda há desafios e incertezas significativas, incluindo o momento, a produção e a distribuição". COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS