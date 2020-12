Governo divulga amanhã edital para concessão das linhas 8 e 9 da CPTM

30/11/2020 | 19:16



O governo de São Paulo divulga nesta terça-feira, 1º, o edital de licitação para a concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), informou a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O certame está marcado para ocorrer no dia 2 de março de 2021, na B3, em São Paulo. Ainda hoje deve sair um aviso de licitação em edição extra do Diário Oficial do Estado.

O projeto prevê investimento (capex) na concessão de R$ 3,2 bilhões. A concessão é para 30 anos e entre os investimentos previstos estão a compra de 34 novos trens. O critério para definir o vencedor será a maior outorga fixa, com valor mínimo inicial de R$ 303 milhões. Já o opex (investimentos na operação) estimado é de R$ 15,7 bilhões.

Empresas brasileiras e estrangeiras podem participar do leilão e entre as responsabilidades de quem assumir a operação e manutenção das duas linhas está a modernização e adequação das estações e investimentos em sinalização e energia, o que vai permitir a circulação de mais trens nas linhas e um intervalo menor.