Fazenda de Jennifer Lawrence nos Estados Unidos é atingida por incêndio

30/11/2020 | 10:10



A família de Jennifer Lawrence sofreu uma perda e tanto na noite da última sexta-feira, dia 27. A fazenda que possui em Kentucky, nos Estados Unidos, e que serve como sede do acampamento de verão Camp Hi-Ho, foi atingida por um incêndio que destruiu parte considerável das estruturas do local. A informação foi confirmada pelas redes sociais do próprio acampamento.

É com o coração pesado que confirmamos a notícia de que perdemos nosso celeiro ontem à noite em um incêndio horrível. Estamos profundamente gratos por nenhuma pessoa ou animal ter se ferido, mas ainda estamos de luto pela perda de anos de trabalho árduo e memórias que ocorreram nessas paredes. Palavras não podem descrever a dor que sentimos, mas somos extremamente gratos ao Corpo de Bombeiros de Simpsonville e a todos os outros bombeiros que responderam à nossa emergência. Vocês são verdadeiros heróis, diz a declaração postada no Facebook da instituição.

De acordo com a People, o Corpo de Bombeiros de Simpsonville, cidade na qual está localizada a fazenda da atriz que é casada com Cooke Maroney, recebeu um chamado para combater o incêndio às 21h do horário local. Eles tiveram a ajuda dos bombeiros dos condados de Shelby e South Oldham, também próximos ao local, embora ainda tenham demorado mais de uma hora para apagar as chamas. Quase 30 bombeiros e meia dúzia de caminhões foram necessários.

Já o TMZ teve acesso a um e-mail enviado por Blaine Lawrence, irmão da atriz vencedora do Oscar, no qual ele detalha as perdas sofridas e pede doações aos pais dos campistas para a reconstrução do espaço. De acordo com a mensagem, o fogo destruiu o escritório, as baias dos cavalos, uma área de equitação interna para crianças, uma parede de pedra interna, uma exibição de vida selvagem nativa, uma área de artes e ofícios, uma garagem com equipamentos agrícolas e uma enfermaria.

Por outro lado, permaneceram intactos a quadra de esportes ao ar livre, o campo de prática com arco, o forte de árvores, o celeiro de animais de estimação, o galinheiro, a área do lago, as pastagens para animais e as trilhas de equitação.

No esclarecimento postado nas redes sociais, o acampamento ainda afirma que irá realizar os reparos necessários para voltar a receber as crianças com segurança no verão de 2021:

Sabemos que o Camp Hi-Ho é um lugar especial para muitos e planejamos reconstruí-lo e consertá-lo para que possamos seguir em frente com uma experiência de acampamento segura e alegre neste verão.

A causa do incêndio ainda é desconhecida e está sendo investigada por autoridades locais.