Em SP, 583 urnas foram substituídas e uma seção segue em votação manual

29/11/2020 | 16:40



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou neste domingo, 29, que 583 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas neste segundo turno de votação nas eleições municipais. Uma seção no Estado de São Paulo segue operando com votação manual. Os dados foram atualizados no boletim das 16h do órgão e consideram informações registradas até 15h35 deste domingo (29).

São Paulo continua como o Estado com o maior números de urnas trocadas, registrando 175 casos (0,36% do total de urnas). No Rio de Janeiro, 165 unidades foram substituídas (0,86% do total). A troca de urnas garante a continuidade da votação em caso de algum imprevisto. Segundo TSE, o País conta com 48.231 urnas de contingência para as eventuais trocas.

De acordo com o TSE, 38.284.410 brasileiros estão aptos para votar neste segundo turno, divididos em 57 cidades pelo País, 18 delas capitais.

Até 14h45, o TSE relatou que 604.098 eleitores justificaram ausência por meio do aplicativo e-Título, que segue funcionando sem registros de instabilidade. Em caso de dificuldades no uso do aplicativo, o tribunal tem recomendado que os eleitores atualizem a versão do aplicativo.

A justificativa para pessoas que estão fora de seu domicílio eleitoral também pode ser feita presencialmente em qualquer seção eleitoral. Quem não conseguiu ir votar tem até 60 dias para justificar pelo aplicativo, site ou presencialmente em cartório, a partir de amanhã. É preciso anexar documento que comprove o motivo da ausência.