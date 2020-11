Atila Jacomussi vota em Mauá e confia nas respostas do povo nas ruas para vencer

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 15:43



Candidato à reeleição ao paço de Mauá, Atila Jacomussi (PSB) realizou votação na tarde deste domingo (29). Ele teve a companhia da mulher Andreia Rolim Rios na rápida visita ao Colégio Opção, na Vila Bocaina.

O socialista chegou ao local por volta das 14h50, de baixo de leve garoa. Cumprimentou todos que estavam nas zonas eleitorais de seu trajeto até o segundo andar e quase entrou na sala errada, sendo orientado por Andreia para o próximo e correto espaço.

Na parte da tarde, o local estava praticamente vazio de pessoas que apareciam para votar. Segundo Jacomussi, é melhor para evitar aglomerações, principalmente em meio a pandemia do novo coronavírus.

"Temos que preservar a segurança de todos. Sabemos que é na parte de manhã que a procura por realizar o voto é maior para poder ter um domingo mais tranquilo depois", comentou. "Aproveito porque também sempre foi um costume meu vir nessa parte da tarde, uma tradição vir mais perto do último horário."

O candidato irá acompanhar o início da apuração em casa. Mais à noite, o plano é seguir para o QG de sua campanha para ver os números finais da escolha de Mauá para prefeito nos próximos quatro anos.

"A ansiedade é muita, é normal. Confio na vitória, mas confio, em primeiro lugar, em Deus, e também no povo. A gente que já passou por diversas eleições sabe que a agitação e a ansiedade começam. Estou tranquilo. As pessoas deram as respostas e maior pesquisa é a rua", disse Jacomussi, que terminou o primeiro turno como o mais votado, com preferência de 36,48%.<p> </p>