Mariana Ximenes fala sobre meme de sua semelhança com Tiago Leifert: - Eu amei

Mariana Ximenes e Tiago Leifert foram os convidados do Altas Horas do último sábado, dia 28. Aproveitando a presença mesmo que virtual dos dois juntos, Serginho Groismann relembrou o meme que compara como a atriz e o apresentador são parecidos!

Em imagem circulada em redes sociais, uma foto dos dois aparece em uma brincadeira sobre corte de cabelos. Mariana contou que gosta muito do meme que a compara com Leifert:

- Eu tenho que confessar que o nosso meme é super bombado. Eu e você, você e eu, de brother, só cortar as pontinhas do cabelo. Eu amei!

O apresentador então comentou que recebe o meme praticamente todos os dias e também comentou sobre as comparações com outras celebridades:

- É o Tiago do multiverso, nós estamos em vários universos. Tem eu, a Mariana Ximenes, o Mano Menezes e o George W. Bush. Tem também o Justin Timberlake, o ator de Once Upon a Time [Josh Dallas] (...) Já até peguei foto de sósia meu e fiz tbt. - relembrou ele, enquanto o programa mostrava a foto que ele posou ao lado de Alexandre Rossi, conhecido como Dr. Pet.