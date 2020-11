Taka: ‘Desenvolvimento econômico para resgatar Diadema’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 00:01



Candidato do PSD à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi acredita que a evolução da qualidade de vida dos moradores da cidade passa pelo desenvolvimento econômico do município.

Para o prefeiturável, ampliar as condições de emprego, com capacitação dos munícipes, é fundamental para a criação de ambiente de crescimento de Diadema em outros setores, como educação e saúde.

“Administrar pelas causas e nunca pelas consequências. Sabemos quanto Diadema precisa se desenvolver economicamente, gerar empregos. Com emprego a gente traz a dignidade para cada pessoa, traz a autoestima de cada um. Com avanço do desenvolvimento econômico, quem tem emprego não vai cair na cilada da criminalidade. Acaba assinando convênio médico, desincha o sistema público. E nos facilita a ver os problemas da cidade com mais nitidez”, comentou o prefeiturável.

Taka, 42 anos, avisa que não vai pautar a construção de outro hospital enquanto o HM (Hospital Municipal), no bairro Piraporinha, e o Hospital Estadual do Serraria não apresentarem melhores condições para a população. Também declarou que a meta é descentralizar e humanizar o atendimento, com abertura 24 horas das UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Paineiras e do Eldorado. “Nosso maior desafio é fazer com que o cidadão entre no nosso sistema de saúde e saia dele com o problema resolvido e bem atendido.”

Ex-secretário de Obras em Ribeirão Pires, ele afirma que terá atuação forte para coibir os pancadões, os bailes funk de rua que se espalham pelos bairros da cidade. “Mas não com jato d’água. Precisamos ter alternativas. Culturais, de lazer, de esporte”, discorreu o candidato, em referência ao caminhão Tempestade, utilizado pelo governo de Lauro Michels (PV) para dispersar os eventos, que acontecem nas madrugadas e incomodam moradores. “Pais e mães de família querem vender a casa para ficarem longe de Diadema porque não aguentam mais os pancadões. O pessoal acorda às 5h, chega 22h em casa, muitos trabalham longe da nossa cidade, pegam transporte que aumenta essa demora. Tem fim de semana para descansar e não conseguem. É desesperador. Mães clamam por isso. No dia 1º de janeiro vamos ter atuação efetiva com relação aos pancadões.”

“O desenvolvimento econômico nos dará respaldo para colocar em prática a nossa plataforma de governo”, finalizou Taka, que está em sua segunda disputa à Prefeitura de Diadema – em 2016, foi o quarto colocado e considerado a surpresa positiva do pleito.

NOME DE URNA: Taka Yamauchi

NÚMERO DE URNA: 55

PARTIDO: PSD

NOME COMPLETO: Takaharu Yamauchi

IDADE: 42 anos

PROFISSÃO: Engenheiro