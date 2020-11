Do Diário do Grande ABC



29/11/2020 | 00:02



O YouTube anunciou o desenvolvimento de mais conteúdos especiais brasileiros para a plataforma. O site de vídeos revelou que o público poderá ver no ano que vem produções assinadas pelos canais Kondzilla, Porta dos Fundos e do Whindersson Nunes, além do endereço infantil Galinha Pintadinha.

Tratam-se de capítulos inéditos dentro do projeto YouTube Originals, com séries e filmes estreladas por populares figuras do universo on-line sobre temas ligados a músicas, personalidades e aprendizado. Detallhes que os vídeos podem ter ou não roteiro prévio.

No Brasil, canais como Desimpedidos e Manual do Mundo já fizeram materiais nas últimas temporadas.