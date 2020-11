Meghan Markle e príncipe Harry informaram membros da família real sobre a perda de segundo bebê,

25/11/2020 | 13:11



Meghan Markle e príncipe Harry compartilharam a notícia triste sobre o aborto espontâneo sofrido pela duquesa de Sussex com suas famílias, revelou a revista People.

Uma fonte do palácio da realeza britânica ainda revelou a reação de todos diante da notícia:

- Há muita tristeza em torno da família.

Meghan revelou que perdeu o segundo bebê que esperava com Harry através de um artigo emocionante divulgado às vésperas do Dia de Ação de Graças no The New York Times.

Um porta-voz do palácio de Buckingham ainda afirmou que o assunto é profundamente privado e não será comentado pelos membros da realeza.

Outra fonte revelou à revista que há uma tristeza compreensível na família neste momento difícil para o casal, que já é pai de Archie.