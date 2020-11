Na pandemia, web volta a ser alvo da Black Friday

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



24/11/2020 | 00:22



Em um ano marcado pela crise econômica ocasionada pela pandemia do novo coronavírus, a Black Friday chega de maneira diferente para o consumidor. Nesta edição, a aposta do comércio é em vendas on-line, serviços de entrega e retirada no carro e brindes, além de estender a promoção por mais dias, a fim de evitar aglomerações nas lojas. No Grande ABC, a expectativa é a de que as vendas cresçam até 10% na comparação com a data no ano passado, e que os descontos oferecidos cheguem a 70%.

De acordo com o presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Pedro Cia Junior, a orientação é que o consumidor esteja com os preços na ponta do lápis antes de ir às compras. “Acreditamos que os eletroeletrônicos sejam o carro-chefe da data, porque notebooks e smartphones viraram importantes instrumentos de trabalho em tempos de home office”, disse. “Com o dinheiro mais apertado, acreditamos que os consumidores já tenham pesquisado preços. Porém, estamos otimistas, porque as pessoas não estão planejando viajar, então podem optar por trocar o sofá, por exemplo.” A expectativa é elevar em 10% as vendas em relação a 2019.

Para o presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), Valter Moura, o comércio deve crescer entre 5% e 8% ante o ano passado. “Neste ano, as compras pela internet terão bastante força porque já se tornaram um hábito do consumidor em razão da pandemia”, afirmou, reiterando que muitos lojistas estão fazendo promoções durante toda a semana. “A Black Friday já deu certo, então muitos ampliam os dias de promoção.” Até para evitar aglomerações.

A primeira edição da Black Friday (Sexta-feira Negra, na tradução para o português) no Brasil foi em 2010 e feita de maneira totalmente on-line. Porém, pouco a pouco, a data foi incorporada definitivamente no calendário do consumidor e passou a ter destaque nas lojas físicas e até em setores de serviço, se concentrando na sexta-feira e gerando filas que viravam a madrugada e grandes aglomerações – justamente o cenário evitado na pandemia.

No Grand Plaza Shopping, em Santo André, a promoção denominada Top Friday 2020 acontece de sexta-feira a domingo (de 27 a 29 de novembro). O centro de compras promete oportunidades tanto nas lojas físicas como no On Stores – marketplace do shopping, onde é possível comprar on-line e fazer a retirada nas lojas.

Os clientes que optarem pela visita presencial vão contar com cubos espalhados com QR Code para conhecer as lojas em promoção. Além dos descontos de até 70%, também haverá promoções para quem levar mais de um item.

No Atrium Shopping, os descontos de até 70% vão durar toda a semana, até domingo, na chamada Black Week. Na sexta-feira e no sábado, o empreendimento vai dispor, gratuitamente, de roleta de prêmios, disponível, das 13h às 17h, no piso térreo. Cada cliente pode girar uma vez para ganhar descontos especiais, brindes, ingressos para o parque de diversões Fantasy Park, a pista de kart e o cinema situados no local.

Durante a Black Week também ocorrerá a promoção de alimentação ‘compre um, leve dois’, com a participação de restaurantes da praça, até 15 de dezembro.

No Shopping ABC, as promoções também acontecem até o fim de semana. “Preparamos seção especial na nossa vitrine virtual, onde o cliente pode conferir ofertas e escolher a distância. As redes sociais do empreendimento também vão expor os melhores preços. Além disso, todas as lojas estão trabalhando com delivery e drive-thru”, explicou a gerente de marketing do shopping, Flávia Tegão.

O Shopping Metrópole, em São Bernardo, realiza a campanha Sete Dias de descontos – Todo dia é um sextou. Disponível nas lojas físicas e também no ambiente digital (pelo WhatsApp e o e-commerce), os descontos vão até 70%, inclusive com a retirada no formato drive-thru. O consumidor terá a opção de vitrines virtuais, nas redes sociais.

O Golden Square tem promoções de sexta a domingo por meio de cupons vinculados ao aplicativo do shopping. Ao resgatá-los e realizar a compra diretamente na loja, automaticamente o desconto aparece e fica disponível por tempo limitado.

O São Bernardo Plaza terá três dias (de sexta-feira a domingo) com descontos de até 60% e também a ação Black Presentes. Quem gastar R$ 30 vai ganhar kit beleza composto por seis esmaltes. Somente será permitido um por CPF.

No ParkShopping São Caetano a Maratona Black Friday oferece descontos de até 70% durante toda a semana. Por meio do aplicativo Multi, o cliente tem acesso a descontos nas lojas físicas pelo aplicativo, com entrega em até 24 horas. Para quem preferir fazer compras por drive-thru, o Multi oferece canal de venda direta que o leva o consumidor ao WhatsApp do lojista.



No Shopping Praça da Moça, em Diadema, os anúncios de preços baixos e descontos de até 70% acontecem por toda a semana. A aposta é incentivar compras de Natal antecipadas.