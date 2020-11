Megan Fox e Machine Gun Kelly fazem primeira aparição juntos no red carpet

23/11/2020 | 11:10



Megan Fox e Mchine Gun Kelly mostraram que o relacionamento está mais sério do que nunca ao aparecerem juntinhos pela primeira vez em um red carpet. Na noite do último domingo, dia 23, eles estiveram no American Music Awards, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A atriz, de 34 anos de idade, apostou em um vestido verde com alguns recortes assinado pela grife Azzi & Osta, enquanto o cantor, de 30 anos de idade, surgiu com um terno branco bem diferente, com um recorte no peito, deixando suas tatuagens bem à mostra, além de um par de botas metálicas.

Antes de iniciarem o romance na pandemia, Megan era casada com o ator Brian Austin Green, com quem tem três filhos.

Nas redes sociais, a aparição de Megan com o novo namorado deu o que falar e o nome da atriz se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter.