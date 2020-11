Mercedes-Benz GLE 400 d 4MATIC Coupé entra em pré-venda por R$ 675.900

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



23/11/2020



Totalmente renovado em sua segunda geração, o Mercedes-Benz GLE Coupé chega ao País em versão única, equipada com motor turbodiesel 3.0 de seis cilindros em linha, sistema de tração 4MATIC e distância entre eixos 60 mm mais curta do que na versão SUV. A pré-venda do modelo já está disponível nas concessionárias da marca e os preços começam em R$ 675.900.

Mercedes-Benz GLE Coupé 400 d: família completa de SUVs

O novo Mercedes-Benz GLE Coupé é mais um exemplo da estratégia da Mercedes-Benz de ampliar a oferta de SUVs no mercado brasileiro. O modelo agora complementa essa família, que recebeu a versão SUV em março de 2020, apresentando novos design exterior e interior e nova motorização diesel.

Assim como os modelos GLE e GLS, membros da família de SUVs Premium, o GLE Coupé é fabricado em Tuscaloosa, no Alabama, EUA. No Brasil, a Mercedes-Benz oferece oito classes de utilitários esportivos, sendo elas: GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, Classe G e o mais recente lançamento o GLB 200. Atualmente com cerca de um terço das vendas, os SUVs são um grande pilar estrutural do portfólio de produtos da Mercedes-Benz e contribuem fortemente para o crescimento da marca.

Exterior

O novo Mercedes-Benz GLE Coupé tem 4.939 mm de comprimento e 2.010 mm de largura. A distância entre eixos aumentou 20 mm em comparação com o antecessor, mas permanece 60 mm mais curta do que a do GLE SUV, o que beneficia sua condução esportiva.

Seu design frontal combina as características da família Mercedes-Benz de SUVs com atributos claros dos modelos cupês. A grade do radiador com formato de diamante e uma única lamina horizontal faz referência aos outros coupés do portfólio da marca da estrela. Já as aberturas na lamina horizontal exibem o caráter dos utilitários esportivos, assim como o protetor de cárter cromado de alto brilho no para-choques dianteiro.

O para-brisa de ângulo mais plano é uma combinação com a linha do teto inclinada para trás. A borda abaixo foi suavemente desenhada e com superfície acentuada destaca efetivamente as grandes rodas de 20 polegadas. Os revestimentos nas cavidades das rodas pintadas em preto enfatizam o caráter desse SUV Coupé. Por fim, na traseira as lanternas divididas em duas partes se encaixam no design característico dos utilitários da SUV Mercedes-Benz com seus cantos arredondados em um contorno estreito.