Cobertura digital do Diário durante eleição faz disparar número de acessos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/11/2020 | 00:20



A cobertura do primeiro turno da eleição elevou em 630% o volume de usuários no site do Diário (www.dgabc.com.br). Houve 628% de acréscimo de novos leitores e 1.900% de visualizações das reportagens produzidas pela equipe do jornal no pleito nas sete cidades.



Antes mesmo de os colégios eleitorais abrirem para acolher o depósito dos votos, equipe de reportagem do Diário estava nas ruas acompanhando a situação em escolas da região. A mesma cobertura será feita no dia 29, no segundo turno.



Neste ano, por causa da pandemia de Covid-19, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) aumentou o horário de votação em uma hora – passou a ser das 7h às 17h. A recomendação era para que idosos, pessoas com comorbidades e outros fatores de risco para o novo coronavírus fossem votar mais cedo.



No dia 8, uma semana antes do primeiro turno, 21.927 pessoas acessaram o site www.dgabc.com.br. No dia 15, o número disparou: 160.023 internautas. Desses, 95.643 foram novos leitores. Também houve aumento no volume de visualizações de páginas, passando de 57.675 a 397.590. Às 21h, foi apontado pico de acessos: 22.291 usuários. Os dados são do Google Analytics, ferramenta que mensura a atividade na internet.



Em especial no site houve atualização minuto a minuto dos principais fatos no dia do voto no Grande ABC. Além da votação dos candidatos mais bem posicionados em pesquisas de intenções de voto, equipes de reportagem do Diário percorreram colégios eleitorais para checar se todas as normas sanitárias estavam sendo cumpridas – a Justiça Eleitoral orientou pelo uso de máscara, álcool gel e pediu ao eleitor levar sua própria caneta para assinar a lista de presença.



No Facebook, a página do Diário (www.facebook.com/jornaldgabc) também registrou intensa movimentação no domingo. No dia 8, 418 pessoas visualizaram páginas do jornal pela rede social. Uma semana depois, 8.361, um aumento de 1.900%. Houve acréscimo no número de seguidores (281 a mais) e volume de alcance de suas publicações – quando as postagens impactam usuários que não necessariamente seguem a página do Diário no Facebook.



Em outra rede social, o Instagram, o perfil do Diário (@diariodograndeabc) contabilizou alta no volume de contas alcançadas (35,5%) e de interações (182%). No total, 37,4 mil perfis foram impactados pelas reportagens do dia da eleição. A equipe produziu fotos, vídeos e textos sobre o pleito no Grande ABC. Houve também boletins informando a marcha da apuração – prejudicada, porém, pelo atraso do TSE em divulgar os resultados.



Diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini diz que a boa resposta dos leitores obriga o jornal a reforçar os mecanismos de divulgação imediata dos fatos. “Nossa meta é expandir para os meios digitais a credibilidade jornalística que conquistamos em seis décadas de atuação no papel.”