Com Covid-19, técnico Marcelo Veiga é entubado na UTI em Bragança Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/11/2020 | 22:18



Atualiuzado às 23h03



O São Bernardo FC vive momento complicado em razão da pandemia do novo coronavírus. Depois de três rodadas consecutivas de desfalques na Copa Paulista em razão do surto de Covid-19 na delegação, que infectou pelo menos 19 pessoas, agora o clube volta as atenções para o técnico Marcelo Veiga, 56 anos, um destes que positivaram para a doença. Isso porque a assessoria do treinador revelou na noite de ontem que o comandante aurinegro – que estava em isolamento domiciliar – foi internado e entubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Bragança Paulista, cidade onde mora. Segundo a nota, ele respira com a ajuda de aparelhos.

De acordo com a assessoria do Tigre, Marcelo Veiga sofre de pressão alta, mas nenhuma outra comorbidade. E enquanto o técnico está internado, os 14 jogadores que restaram em condições de jogo (o restante está afastado por conta da doença, quatro estão machucados e um suspenso) seguiram viagem para Santos, onde neste sábado, 20, enfrenta a Portuguesa Santista, às 15h, pela Copa Paulista.

“No momento, Veiga está entubado e respira com ajuda de aparelhos. Qualquer alteração em seu quadro de saúde será divulgada pela assessoria de imprensa do clube, pedimos que respeitem o momento da família”, dizia trecho da nota enviada pela assessoria do clube.

A Covid-19 já afasta Marcelo Veiga do comando do time há três rodadas. Neste período o time vem sendo comandado pelo auxiliar, Sérgio Ricardo, em situação que se repetirá hoje à tarde, em Santos. Além do treinador, alguns casos confirmados entre os jogadores foram os do zagueiro Ferreira, dos laterais Lucas Ferron e Lucas Mota, do volante Natan e do atacante Léo Jaime. Entretanto, pelo menos mais uma dezena de atletas foram contaminados, mas os nomes são mantidos em sigilo pela diretoria do clube.

Classificados antecipadamente para a segunda fase da Copa Paulista, São Bernardo FC e Portuguesa Santista se reencontram neste sábado pelo returno da etapa inicial da competição. Na ida, no 1º de Maio, o Tigre venceu por 2 a 1. Hoje, com a cabeça pensando em seu treinador, o time do Grande ABC tenta mais um triunfo para justamente ultrapassar o rival na classificação, já que a Briosa lidera o Grupo 4, com nove pontos, um a mais que os são-bernardenses.