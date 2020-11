Agências do INSS estarão fechadas na segunda-feira

Da Redação



21/11/2020 | 00:08



Para manter os atendimentos já agendados e evitar transtornos para os beneficiários com remarcações, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) adiou o ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor para segunda-feira, dia 23. A medida consta da Portaria 364, publicada em sessão extra do Diário Oficial da União de 28 de outubro, quando a data foi celebrada.

O INSS informa que os cidadãos, no entanto, podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo site Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.

Até o fim do mês, Portaria 1.053 prorroga a interrupção do bloqueio de pagamentos de valores a receber do INSS. Significa que os aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida entre março e outubro deste ano não terão seus benefícios bloqueados.

Em situações normais, a prova de vida é feita pelo segurado anualmente, na agência em que recebe aposentadoria ou pensão, para comprovar que ele está vivo e garantir que o benefício continue sendo pago.