Com 72 jogos para cada time, NBA revela formato de disputa da temporada 2020/2021

18/11/2020 | 08:15



A NBA anunciou na noite de terça-feira o calendário e o formato de disputa para a temporada 2020/2021, que começará no dia 22 de dezembro e contará com 72 partidas para cada equipe. A exemplo do que aconteceu na edição 2019/2020, a fase "Play-in", uma espécie de "repescagem" criada em meio à pandemia do novo coronavírus, será implantada para definir os 16 times dos playoffs.

Em um comunicado oficial divulgado para a imprensa, a liga confirmou que cada equipe disputará três partidas contra os times da mesma conferência e duas contra equipes da outra conferência. Antes de começar a temporada regular, ocorrerá a pré-temporada com os jogos de preparação entre os dias 11 e 19 de dezembro.

A NBA também anunciou novidades no calendário da temporada regular, que será dividida em duas fases. A primeira metade, que acontecerá entre 22 de dezembro e 4 de março, terá a sua tabela divulgada no começo do "training camp", quando os times podem se reunir para treinamentos, em 1.º de dezembro. A segunda parte, que iniciará em 11 de março e terminará no dia 16 de maio, terá tudo definido durante o final da primeira etapa e contará com os jogos restantes e partidas adiadas durante a primeira metade da temporada por causa da pandemia do novo coronavírus.

Na transição de um segmento para o outro, ocorrerá o All-Star Weekend, que será realizado entre os dias 5 e 10 de março no ginásio Bankers Life Fieldhouse, casa do Indiana Pacers, na cidade de Indianápolis.

Em reunião dos conselheiros das equipes da NBA, foi votado e decidido de forma unânime para a volta da disputa do "Play-in" para os playoffs. A diferença é que, diferente da última edição, que teve confronto entre oitavo e nono colocados para decidir a oitava vaga, agora terão os duelos entre o sétimo e o oitavo e entre o nono e o décimo.

O vencedor de uma partida no duelo entre as equipes que ficarem nas posições 7 e 8 fica com a penúltima vaga para a pós-temporada, enquanto que o perdedor enfrenta o vencedor do duelo entre o nono e o 10.º colocado para decidir a última vaga. A data para iniciar o "Play-in" é 18 de maio, com tudo sendo definido até 21 de maio. Os playoffs começarão em 22 de maio, tendo a final terminando no prazo máximo de 22 de julho.

Ao todo, a temporada acontecerá em um intervalo de sete meses e terá 10 jogos a menos do que o normal nos dias atuais. Devido à pandemia da covid-19, a temporada 2019/2020 foi paralisada em março e retornou em julho para se encerrar em outubro. A quantidade de partidas foi encurtada para que o campeonato acabe antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que iniciarão em 23 de julho e terminarão em 8 de agosto.