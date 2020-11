16/11/2020 | 00:15



Com 99,67% das urnas apuradas na cidade de São Paulo, o candidato Bruno Covas (PSDB) vai disputar a Prefeitura com Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições. O atual prefeito liderou com 32,85% dos votos válidos enquanto o adversário teve 20,24%.

Antes da definição, os dois fizeram pronunciamentos com a certeza de que estariam na segunda fase da corrida eleitoral. Covas afirmou que "a esperança vai vencer os radicais no segundo turno" e foi rebatido por Boulos, que disse que "radicalismo para mim é quem revira o lixo para comer".