Confira as escolas que serão postos de votação no Grande ABC

14/11/2020 | 16:28



As mudanças de zonas eleitorais no Grande ABC provocaram também alterações em colégios utilizados como seções para o pleito deste ano, marcado para este domingo (15). Houve, de 2016 para cá, redução de cinco zonas eleitorais - são 28 no total, contando com o desmembramento do departamento que atende a eleitores de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.



Ao Diário, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) divulgou a lista de escolas que serão usadas como base do processo eleitoral deste domingo. A tabela descrita abaixo mostra quais colégios estão vinculados às zonas eleitorais de cada uma das sete cidades.



O TRE-SP também dispobiliza campo, on-line, para consulta do local de votação. É preciso ter o número do título de eleitor ou CPF e informar a data de nascimento e nome da mãe. Clique aqui para consultar. E confira, abaixo, a lista das escolas.





SANTO ANDRÉ



156ª ZONA ELEITORAL



CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JÚLIO DE GRAMMONT

COLÉGIO SINGULAR

COLÉGIO VÉSPER

EE. ATÍLIO TOGNATO

EE. DOUTOR AMÉRICO BRASILIENSE

EE. DOUTOR CELSO GAMA

EE. DOUTOR LUIZ LOBO NETO

EE. FIORAVANTE ZAMPOL

EE. OITO DE ABRIL

EE. PADRE LOUIS JOSEPH LEBRET

EE. PAPA PAULO VI

EE. PROF. ANTÔNIO FRANCISCO PAVANELLO

EE. PROF. GABRIEL OSCAR DE AZEVEDO ANTUNES

EE. PROF. JOAQUIM DE CARVALHO TERRA

EE. PROF. JOSÉ AUGUSTO DE AZEVEDO ANTÚNES

EE. PROF. MANOEL GRANDINI CASQUEL

EE. PROFA. HERMÍNIA LOPES LOBO

EE. PROFA. MARIA DE LOURDES GUIMARÃES

EE. SENADOR JOÃO GALEÃO CARVALHAL

EMEIEF. REVERENDO OSCAR CHAVES

EMEIEF. ANTÔNIO VIRGÍLIO ZANIBONI

EMEIEF. AYRTON SENNA DA SILVA

EMEIEF. FERNANDO PESSOA

EMEIEF. JOSÉ MARIA SESTÍLIO MATTEI

EMEIEF. LUIZ SACILLOTO

EMEIEF. PADRE FERNANDO GODAT

EMEIEF. PROF. JOSÉ LAZZARINI JÚNIOR

EMEIEF. PROFA. YVONNE ZAHIR

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JÚLIO DE MESQUITA

38ª SUBSEÇÃO DA OAB



263ª ZONA ELEITORAL



CENTRO EDUCACIONAL SESI 221

CENTRO EDUCACIONAL SESI 265

CENTRO PÚBLICO JOÃO AMAZONAS

CIDADE EL SHADAI CENTRO EDUCACIONAL

CRECHE HEITOR VILLA LOBOS

CRECHE PROF. MÁXIMO MANSUR

EE. DR. FELÍCIO LAURITO

EE. PAPA JOÃO PAULO I

EE. PROF. BENERALDO DE TOLEDO PIZA

EE. PROF. FELIPE RICCI DE CAMARGO

EE. PROFª INAH DE MELO

EE. PROFª IVONE DE PALMA TODOROV RUGGIERI

EE. PROF. JOAQUIM LUCIO CARDOSO

EE. PROF. JOSÉ AUGUSTO LEITE FRANCO

EE. PROF. JOSÉ HENRIQUE DE PAULA E SILVA

EE. PROF. NAGIB MIGUEL ELCHMER

EE. PROF. NELSON CARDIM DE BRITO

EE. PROF. OSCAVO DE PAULA E SILVA

EE. PROF. PERCIO PUCCINI

EE. PROFª WANDA BENTO GONÇALVES

EMEIEF. AUGUSTO BOAL

EMEIEF. CIDADE DE TAKASAKI

EMEIEF. DARCY RIBEIRO

EMEIEF. LUIZ GONZAGA

EMEIEF. MADRE TERESA DE CALCUTA

EMEIEF. PROFª MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI

EMEIEF. PROFª ELAINE CENA CHAVES MAIA

EMEIEF. PROF. EUFLY GOMES

INSTITUTO DE ENSINO PORTINARI



264ª ZONA ELEITORAL



CENTRO EDUCACIONAL ETIP INGLATERRA

CENTRO EDUCACIONAL ETIP SUÍÇA

CENTRO EDUCACIONAL SESI 94

CONJ EDUC DR THEOBALDO DE NIGRIS SESI

E E PROF GABRIEL GONCALVES

EE. AMARAL WAGNER

EE ADAMASTOR DE CARVALHO

EE DR CARLOS GARCIA

EE PADRE ARISTIDES GREVE

EE PROFA CARLINA C DE MELLO

EMEIEF. DEMERCINDO COSTA BRANDAO

EMEIEF PROF JOAO DE BARROS PINTO

EMEIEF VINICIUS DE MORAES

ESCOLA ESTADUAL DR. ALBERTO FRANCIA GOMES MARTINS

ESCOLA ESTADUAL CAMILO PEDUTI

ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM DA FONSECA SARAIVA

ESCOLA ESTADUAL PAPA JOÃO 23

ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ESTHER MEDINA

ESCOLA ESTADUAL RUBENS MOREIRA DA ROCHA

ESCOLA ESTADUAL VISCONDE DE TAUNAY

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA



306ª ZONA ELEITORAL



CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SANTO ANDRÉ

COLÉGIO ARBOS ENSINO FUNDAMENTAL - UNIDADE I

COLÉGIO SINGULAR JUNIOR

EDUCANDARIO SANTO ANTONIO

EE. DEPUTADO VALENTIM AMARAL

EE. LUIZ MARTINS

EE. PADRE AGNALDO SEBASTIAO VIEIRA

EE. PROF. ENIO MARIO BASSALHO DE ANDRADE

EE. PROF. JOSÉ CALVITTI FILHO

EE. PROF. RENÊR CARAM

EE. PROFA. NADIR LESSA TOGNINI

EE. PROFA. CRISTINA FITTIPALDI

EE. PROFESSOR ANTONIO DE CAMPOS GONCALVES

EE. PROFESSORA ORDANIA JANONE CRESPO

EE. REVERENDO SIMÃO SALEM

EMEI. JANUSZ KORCZAK

EMEI. MARIA DA GRAÇA DE SOUZA

EMEI. PROF. JOSÉ DO PRADO SILVEIRA

EMEI. PROFª. SONIA APARECIDA MARQUES

EMEIF. ODYLO COSTA FILHO

FACULDADE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ



307ª ZONA ELEITORAL



CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL

CRECHE JORGE GUIMARÃES LOPES DA COSTA

EE BENEDITO GOMES DE ARAUJO

EE. GENEROSO ALVES DE SIQUEIRA

EE. JOSE CARLOS ANTUNES

EE. JULIO PIGNATARI

EE PROF. PAULO SINNA

EE. PROF. WALDOMIRO GUIMARAES

EE. PROFA. ODNEI MARIA MARTINS SANTURBANO

EE. PROF.CELESTINO BOURROUL

EE. SERGIO MILLIET DA COSTA E SILVA

EE.ANTONIO ADIB CHAMMAS

EE.PAULO EMILIO SALLES

EE..PROFA CLOTILDE PELUSO

EEPSG DR. CARLOS DE CAMPOS

EMEIEF CÂNDIDO PORTINARI

EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS

EMEIEF MARIÂNGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO

EMEIEF PROFº JULIO NUNES NOGUEIRA

EMEIEF PROFº NICOLAU MORAES BARROS

EMEIEF SYLVIA ORTHOF



383ª ZONA ELEITORAL



CRECHE FRANCISCA ZUK

CRECHE HENFIL

CRECHE IRMÃ ROSINA DA SILVA

CRECHE JOÃO DE DEUS

EE. JOÃO BAPTISTA MARIGO MARTINS

EE. CARLOS VICENTE CERCHIARI

EE. HOMERO THON

EE. NELSON PIZZOTTI MENDES

EE. PARQUE MARAJOARA II

EE. PREFEITO ENGENHEIRO CELSO AUGUSTO DANIEL

EE. PROFª CLOTHILDE MARTINS ZANEI

EE. PROF. EDEVALDO PERASSI

EE. PROFª FRANCISCA HELENA FURIA II

EE. PROFª INÁCIA TERUKO INAGÁKI

EE. PROF. JOSÉ BRANCAGLIONE

EE. PROFª MIQUELINA PEDROSO MAGNANI

EE. PROFª ONDINA RIVERA MIRANDA CINTRA

EE. PROF. OVÍDIO PIRES DE CAMPOS

EE. VALDOMIRO SILVEIRA

EE. 16 DE JULHO

EMEIEF. ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO

EMEIEF. CHICO MENDES

EMEIEF. COMENDADOR PIERO POLLONE

EMEIEF. CORA CORALINA

EMEIEF. DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA

EMEIEF. ELIZABETE LEONARDI

EMEIEF. HOMERO THON

EMEIEF. MACHADO DE ASSIS

EMEIEF. MIGUEL SANCHES RUIZ

EMEIEF. PARANAPIACABA

EMEIEF. SALVADOR DOS SANTOS



SÃO BERNARDO



174ª ZONA ELEITORAL



COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

COLÉGIO BOM JESUS SÃO JOSÉ

COLÉGIO COC

COLÉGIO DONA LEONOR MENDES DE BARROS

COLÉGIO OBJETIVO ABC - UNIDADE FREI GASPAR

EE BRAZILIA TONDI DE LIMA

EE JOAO RAMALHO

EE JORNALISTA VLADIMIR HERZOG

EE MARIA IRACEMA MUNHOZ

EE MAURICIO DE CASTRO (ANTIGA EE SÃO PEDRO)

EE METALURGICO LUIS DOS SANTOS

EE PROF CARLOS PEZZOLO

EE PROF CELIO LUIZ NEGRINI

EE PROF JOAQUIM MOREIRA BERNARDES

EE PROF NELSON MONTEIRO PALMA

EE PROFA LUIZA COLLACO QUEIROZ FONSECA

EE PROFA MARIA CRISTINA SCHIMIDT MIRANDA

EE PROFA NAIL FRANCO DE MELO BONI

EE PROFA YOLANDA NORONHA DO NASCIMENTO

EM OLEGARIO JOSÉ GODOI

EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI

EMEB PROF CASSIANO FARIA

EMEB ANTONIO DE LIMA

EMEB BENEDITO JOSÉ DE MORAIS

EMEB CLAUDEMIR GOMES DO VALE

EMEB DI CAVALCANTI

EMEB EDSON DANILO DOTTO

EMEB ESPAÇO CIDADANIA - EJA (ANTIGO SALETE)

EMEB EUCLIDES DA CUNHA

EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA

EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO

EMEB JOSÉ LUIZ JUCÁ

EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS (ANTIGO CEU)

EMEB MARCOS JOSÉ RIBEIRO

EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA

EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA

EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO

EMEB PADRE LEO COMMISSARI

EMEB PROF ANDRE FERREIRA

EMEB PROF NILO CAMPOS GOMES

EMEB PROFA ERMINIA PAGGI

EMEB PROFA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA

EMEB REGINA ROCCO CASA I (ANTIGO CEU)

EMEB RUI BARBOSA

FACULDADE SAO BERNARDO - FASB



283ª ZONA ELEITORAL



COLÉGIO DARWIN (ANTIGO COLÉGIO ANCHIETA)

EE. ENGENHEIRO FRANCISCO PRESTES MAIA

EE. PROFª ANÉSIA LOUREIRO GAMA

EE. PROF. ANTONIO NASCIMENTO

EE. PROFª JULIETA VIANA SIMÕES DE SANT''''ANNA

EE. PROFª PEDRA DE CARVALHO

EE. PROFª VILMA APPARECIDA ANSELMO SILVEIRA

EE. VINTE DE AGOSTO

EE. WALLACE COCKRANE SIMONSEN

EMEB. CASSIANO RICARDO

EMEB. DOUTOR JOSÉ FERRAZ DE MAGALHÃES CASTRO

EMEB. DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA

EMEB. PROFº GERALDO HYPÓLITO

EMEB. PROFª JANDIRA MARIA CASONATO

EMEB. PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO

EMEB. PROFª SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI

IMS. INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR



284ª ZONA ELEITORAL



EE. DR. FAUSTO CARDOSO FIGUEIRA DE MELLO

EE. ISMAEL DA SILVA JR.

EE. LAURO GOMES DE ALMEIDA

EE. MIN. LAUDO FERREIRA DE CAMARGO

EE. PROF. AMADEU OLIVÉRIO

EE. PROF. JORGE RAHME

EE. PROFA. CYNIRA PIRES SANTOS

EMEB. ESCRITOR JÚLIO ATLAS

EMEB GONÇALVES DIAS

EMEB. PADRE FIORENTE ELENA

EMEB. PAULO TEIXEIRA CAMARGO

EMEB. PROF. KAZUÊ FUZINÁKA

EMEB. PROF. OTÍLIO DE OLIVEIRA

EMEB. RAMIRO GONÇALEZ FERNANDES

EMEB. VIRIATO CORREIA

EMEBE. NEUSA BASSETTO

EXTERNATO RIO BRANCO



296ª ZONA ELEITORAL



CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA (CDP) DE SBCAMPO

COLÉGIO ÁBACO

EE. DOUTOR JOÃO FIRMINO CORREIA DE ARAÚJO

EE. JEAN PIAGET

EE. MÁRIO FRANCISCON

EE. MIZUHO

EE. PROFª. CLARICE MAGALHÃES CASTRO

EE. PROF EUCLYDES DESLANDES

EE. PROF JOAO BATISTA BERNARDES

EE. PROFª. MARIA AUXILIADORA MARQUES

EE. PROFª. MARIA OSÓRIO TEIXEIRA

EE. PROFª. NEUSA FIGUEIREDO MARÇAL

EE. REVERENDO OMAR DAIBERT

EE. SANTA OLÍMPIA

EE. SENADOR ROBERT KENNEDY

EMEB. ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL

EMEB. ARI LACERDA RODRIGUES

EMEB. FLORESTAN FERNANDES

EMEB. LOPES TROVÃO

EMEB. MARCOS ROGÉRIO DA ROSA

EMEB. MARIANA NEVES INTERLICHE

EMEB. MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO

EMEB. MOYSÉS CHEID

EMEB. ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA

EMEB. PROFº. ÁUREO CRUZ

EMEB. PROFº. PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM

EMEB. PROFº. SALVADOR GORI

EMEB. TARSILA DO AMARAL



409ª ZONA ELEITORAL



EE. ANTONIO CAPUTO

EE. AYRTON SENNA DA SILVA

EE. DIPLOMATA SERGIO VIEIRA DE MELLO

EE. DR. FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO

EE. DR. JOSÉ GONÇALVES DE ANDRADE FIGUEIRA

EE. DR. MATHIAS OCTAVIO ROXO NOBRE

EE. FRANCISCO CRISTIANO LIMA DE FREITAS

EE. MARCO ANTONIO PRUDENTE DE TOLEDO

EE. OMAR DONATO BASSANI

EE. PROF. DOMINGOS PEIXOTO DA SILVA

EE. PROFª FAUSTINA PINHEIRO DA SILVA

EE. PROF. JACOB CASSEB

EE. PROF. JOSÉ JORGE DO AMARAL

EE. PROFª MARIA PIRES

EE. PROFª MARISTELA VIEIRA

EE. SANTA DALMOLIN DEMARCHI

EEPSG DR. ADAIL LUIZ MULLER

EM. ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA

EM. BOSKO PRERADOVIC

EM. HEITOR VILLA LOBOS

EM. HELENA ZANFELICI DA SILVA

EM. ISIDORO BATTISTIN

EM. JOSÉ ARNAUD DA SILVA

EM. JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN

EM. KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA

EM. MARIA ROSA BARBOSA

EM. NATALINA CUZZIOL FERRO

EM. OCTÁVIO EDGARD DE OLIVEIRA

EM. PROF. PAULO FREIRE

EM. PROFª SUZETE APARECIDA DE CAMPOS

EM. PROF. WALDEMAR CANCIANI

EM. SEN. TEOTÔNIO VILELA

EMEB ALFREDO SCARPELLI

EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS

EMEB BRUNO MASSONE

EMEB FERNANDO PESSOA

EMEB FRANCISCO MIELE

EMEB JOSE CATALDI

FUNDAÇÃO CASA - SÃO BERNARDO



414ª ZONA ELEITORAL



COLÉGIO ARBOS

COLÉGIO PARAÍSO

EE. DR. BAETA NEVES

EE. DR. JOSÉ FORNARI

EE. PROF. CLÓVIS DE LUCCA

EE. PROF. MAURÍCIO ANTUNES FERRAZ

EE. PROF. WALKER DA COSTA BARBOSA

EE. PROFA. MARIA LUÍZA FERRARI CICERO

EMEB. ALDINO PINOTTI

EMEB. ANA HENRIQUETA CLARK MARIM

EMEB. ARIANO SUASSUNA

EMEB. CECÍLIA MEIRELES

EMEB. GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES

EMEB. MARIA ADELAIDE

EMEB. ODETTE EDITH PÉRIGO DE LIMA

EMEB. PADRE ANGELO CERONI

EMEB. PROFA. ANNITA MAGRINI GUEDES

EMEB. PROFA. JANETE MALLY BETTI SIMÕES

EMEB. PROFA. MARIA THEREZINHA BESANA

EMEB. PROFA. NADIA APARECIDA ISSA PINA

EMEB. SANTOS DUMONT

INBM. INSTITUTO DE ENSINO BARÃO DE MAUÁ

SENAI - ALMIRANTE TAMANDARÉ ESCOLA



SÃO CAETANO



166ª ZONA ELEITORAL



EEPG. PROFA. JOANA MOTTA

EEPSG. MARIA TRUJILLO TORLONI

EEPSG. PROF. EDGAR ALVES DA CUNHA

EMEF. ÂNGELO RAPHAEL PELLEGRINO

EMEF - PROFESSORA ALCINA DANTAS FEIJÃO

EMEF. BARTOLOMEU BUENO DA SILVA

EMEF OSWALDO SAMUEL MASSEI

EMEF SENADOR FLAQUER

EMEF SYLVIO ROMERO

EMEFM ARQUITETO OSCAR NIEMEYER

EMEI JOSE FERRARI

EMEI ORLANDO MORETTO

ESCOLA TECNICA INDUSTRIAL JORGE STREET

SEMEF LUIZ OLINTO TORTORELLO

USCS - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL



269ª ZONA ELEITORAL



EE. CORONEL BONIFÁCIO DE CARVALHO

EE. DONA IDALINA MACEDO COSTA SODRÉ

EE. LAURA LOPES

EE. PADRE ALEXANDRE GRIGOLI

EE. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA BRANCO

EE. PROFESSOR ALFREDO BURKART

EE. PROFESSORA YOLANDA ASCÊNCIO

EMEF. ANACLETO CAMPANELLA

EMEF. DOM BENEDITO PAULO ALVES DE SOUZA

EMEF. PADRE LUIZ CAPRA

EMEF. PROFª EDA MANTOANELLI

EMEF. PROFESSOR DÉCIO MACHADO GAIA

EMEF. PROFESSOR ROSALVITO COBRA

EMEF. 28 DE JULHO

USCS. UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL



DIADEMA



222ª ZONA ELEITORAL



CASA DIADEMA

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE DIADEMA

EE. DIADEMA

EE. EÇA DE QUEIRÓZ

EE. FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL

EE. JOÃO RAMALHO

EE. JOSÉ MARCATO

EE. JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS

EE. JOSÉ PIAULINO

EE. PROF. RIOLANDO CANNO

EE. PROFA. ANTONIETA BORGES ALVES

EE. PROFA APARECIDA DONIZETE DE PAULA

EE. PROFA. NICÉIA ALBARELLO FERRARI

EE. PROFA. OLGA FONSECA

EE. RAUL SADDI

EE. SEN. FILINTO MULLER

EE. SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA

EE. TRISTÃO DE ATHAYDE

EE. VILA SOCIALISTA

EM. CECÍLIA MEIRELES

EM. MONTEIRO LOBATO

EM. PROF. PAULO FREIRE

EMEB. ANITA CATARINA MALFATTI

EMEB EVANDRO CAIAFFA ESQUÍVEL

EMEB HEITOR VILLA-LOBOS

EMEB. PROF. FRANCISCO DANIEL TRIVINHO



329ª ZONA ELEITORAL



CENTRO EDUCACIONAL SESI NOVO 426

CENTRO EDUCACIONAL SESI 376

E. M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE

EE. ANA MARIA POPPOVIC

EE. ARLINDO BÉTIO

EE. CLÁUDIO ABRAMO

EE. DOUTOR OSVALDO GIACÓIA

EE. ERASMO BATISTA SILVA DE ALMEIDA

EE. GENERAL JOSÉ ARTIGAS

EE. HOMERO SILVA

EE. JARDIM ANA SOFIA

EE. JARDIM ARCO ÍRIS

EE. JOÃO DE MELO MACEDO

EE. JORNALISTA RODRIGO SOARES JÚNIOR

EE. ORÍGENES LESSA

EE. PADRE ANCHIETA

EE. PADRE GREGÓRIO WESTRUPP

EE. PROFº ALDEMIR DE SOUZA CASTRO

EE. PROFª ANA CONSUELO GARCIA PERES MURAD

EE. PROFº ANTONIO BRANCO RODRIGUES JÚNIOR

EE. PROFº AUGUSTO DE OLIVEIRA JORDÃO

EE. PROFº EVANDRO CAIAFA ESQUÍVEL

EE. PROFº JOÃO CARLOS GOMES CARDIM

EE. PROFº LÍVIO MARCOS GUÉRCIA

EE. PROFª LYDES RACHEL GUTIERRES

EE. PROFª MARIA CAROLINA CASINI CARDIM

EE. PROFª MARIE NADER CALFAT

EE. PROFª MÉRCIA ARTIMOS MARON

EE. PROFº OSWALDO LACERDA GOMES CARDIM

EE. PROFº ROBERTO FRADE MONTE

EE. REVERENDO ATAEL FERNANDO COSTA

EE. SOLDADO JOSÉ IAMAMOTO

EM. DEPUTADO FREITAS NOBRE

EM. DEVANIR JOSÉ DE CARVALHO

EM. DR. HUMBERTO MAROELLI MENDONÇA

EM. JOSÉ DA SILVA FILHO

EM. LUIZ GONZAGA

EM. MINISTRO FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO

EM. PROFº PERSEU ABRAMO

EM. PROFª ZILDA GOMES DOS REIS ALMEIDA

EM. SEN. TEOTONIO BRANDÃO VILELA

E.M.E.B. MANOEL FIEL FILHO

E.M.E.B. RACHEL DE QUEIROZ

E.M.E.B. ZÉLIA GATTAI AMADO

SENAI MANOEL GARCIA FILHO



426ª ZONA ELEITORAL



EE. ADONIAS FILHO

EE. AMADEU ODORICO DE SOUZA

EE. ANECONDES ALVES FERREIRA

EE. DE VILA SANTA MARIA

EE. DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA

EE. DOUTOR ÁTILA FERREIRA VAZ

EE. DOUTOR JOSE MARTINS DA SILVA

EE. JORGE FERREIRA

EE. PROF. JOSÉ FERNANDO ABBUD

EE. PROF. MIGUEL REALE

EE. PROF. PEDRO MADOGLIO

EE. SIMON BOLIVAR

EM. ANNETE MELCHIORETTO

EM. CAROLINA MARIA DE JESUS (INAMAR)

EM. DR. MÁRIO SANTALUCIA

EM. INSP. REINALDO JOSE SANTANA

EM. PROFA. FABÍOLA DE LIMA GOYANO

EMEB ALBINO FREITAS



MAUÁ



217ª ZONA ELEITORAL



CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MAUÁ

COLÉGIO BARÃO DE MAUÁ S/C LTDA

EE. CLODOALDO PORTUGAL CARIBE

EE. HANS GRUDZINSKI

EE. JOSEPHA DOGO DAMO

EE. MARIA APARECIDA DAMO FERREIRA

EE. PROFª. ADELAIDE ESCOBAR BUENO

EE. PROF. ANTONIO MESSIAS SZIMANSKI

EE. PROFº. ARIOVALDO PUPO AMORIM

EE. PROFª. EMÍLIA CREM DOS SANTOS

EE. PROFª. IRACEMA DE BARROS BERTOLASO

EE. PROF JOAO PAULINO DE FARIA JUNIOR

EE PROF LUIZ WASHINGTON VITA

EE. PROFª. MARIA ELENA COLONIA

EE. PROFª. ODILA BENTO MIRARCHI

EE. PROFª. THEREZINHA SARTORI

EE. PROFA. MARILENE DE OLIVEIRA ACETTO

EE. SYLVIO GUERATTO

EE. VEREADORA LEA APARECIDA DE OLIVEIRA

EE. VISCONDE DE MAUA

EE.PROFA. MARLENE CAMARGO RIBEIRO

E.M .PROFª TANIA GERALDO DE CAMPOS SILVA

EM SAMIR AUADA

E.M.JOSÉ REZENDE DA SILVA

E.M.PROFª MARIA WANNY SOARES CRUZ

ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES

ESCOLA MUNICIPAL PROª. MÁRCIA REGINA ABRAHAM

FATEC CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA



339ª ZONA ELEITORAL



CENTRO EDUCACIONAL SESI 406

COLÉGIO LEONARDO DA VINCI

COLÉGIO OPÇÃO

EE. ANTONIO PRADO JUNIOR

EE. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

EE. CLORINDA CIAMPITTI PERRELLA

EE. DELFINO RIBEIRO GUIMARAES

EE. DONA FLORISBELLA DE CAMPOS WERNECK

EE. DOUTOR ARISTIDES AUGUSTO FERNANDES

EE. JARDIM ORATORIO

EE. JOÃO PAULO II

EE. JOSÉ ROMEU DA SILVA

EE. MAHATMA GHANDI

EE. PROF. ANTONIO LAPATTE NETTO

EE. PROFª DIVA GOMES DOS SANTOS

EE. PROF. EMIKO FUJIMOTO

EE. PROF. MANOEL CACAO

EE. PROFª MARIA CECILIA PANTANO

EE. PROFª MARIA JOSEFINA KUHLMANN FLAQUER

EE. PROFª MARTA TERESINHA ROSA

EE. PROFª SADA UMEIZAWA

EE. VILA MAGINI II

EE. WALT DISNEY

ELSHADAY COLÉGIO CRISTÃO MAUÁ

E.M. NEUMA MARIA DA SILVA



365ª ZONA ELEITORAL



CENTRO EDUCACIONAL SESI 79

CENTRO EDUCACIONAL SESI,397

E.E. CLOTILDE ALVARES DORATIOTO

E.E. DO JARDIM CRUZEIRO

E.E. DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA

E.E. DONA ESPERANÇA DE OLIVEIRA SAAVEDRA

E.E. DONA MARCELINA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

E.E. FRANCISCA LOPES NEGRI

E.E. JOÃO RICARDO BORGES DE LIMA

E.E. JOSÉ DANIEL DA SILVEIRA

E.E. OLAVO HANSEN

E.E. PROFª. IRENE DA SILVA COSTA

E.E. PROF. MANOEL RODRIGUES

EE. PROFª MARIA EXPEDITA SILVA

E.E. PROFA. EZILDA NASCIMENTO FRANCO

E.E. PROFA. IRACEMA CREM

E.E. PROFA. MARIA THEREZINHA JORGE AMORIM

E.E. PROFA. MERCEDES VALENTINA GIANNOCARIO

E.E. PROFA. MIRNA LOIDE CORREA FERLE

E.E. PROFA. NEUSA DE FÁTIMA MARIN BERNARDI

E.E. PROFA. OLINDA FURTADO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE

E.M. CORA CORALINA

E.M. DRA. DARCI APARECIDA FINCATTI FORNARI

E.M. MARIA ROSEMARY DE AZEVEDO

E.M. NATHÉRCIA FERREIRA PERRELLA

E.M. OSWALD DE ANDRADE

E.M. PROFª. JEANETE BEAUCHAMP

EM. PROFª TEREZINHA LEARDINI BRANCO

E.M.JOÃO RODRIGUES FERREIRA

E.M.PROFª. PATRICIA MARTINELLI FERREIRA PANIGALLI

ESCOLA MUNICIPAL HERBERT DE SOUZA

ESCOLA MUNICIPAL PERSEU ABRAMO



RIBEIRÃO PIRES



183ª ZONA ELEITORAL



COLÉGIO SÃO JOSÉ

EE. ALVARO DE SOUZA VIEIRA

EE. ÁLVARO TRINDADE DE OLIVEIRA

EE. DONA ANNA LACEVITTA DO AMARAL

EE. DR. FELICIO LAURITO

EE. FORTUNATO PANDOLFI ARNONI

EE. FRANCISCO PRISCO

EE. JOAO RONCON

EE. PREF. FRANCISCO ARNONI

EE. PROFª LEICO AKAISHI

EE. PROFª MARIA PASTANA MENATO

EE. PROFª MARISA AFONSO SALERO

EE. PROF. ANTÔNIO DE PÁDUA PASCHOAL DE GODOY

EE. PROF. CASEMIRO POFFO

EE. PROF. JOAO GAUDENCIO MAININE

EE. PROFª JUDITH FERREIRA PIVA

EE. PROF. MARIO LEANDRO

EE. SEN. CASEMIRO DA ROCHA

EE. VILA MARQUESA DE SANTOS

EE.PROFª MARLI RAIA REIS

EM. ANGELINA DENADAI BERTOLDO

EM. CICERA BENEVIDES DOS SANTOS SILVA

E.M. ENGº CARLOS ROHM - UNIDADE I

E.M. ENGº CARLOS ROHM - UNIDADE II

E.M. FIORINDO RONCON

E.M. IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS

EM. MARIA SIQUEIRA DE PAULA

EM. SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA CRISTINA MEDEIROS

SESI-CENTRO EDUCACIONAL



382ª ZONA ELEITORAL



CENTRO EDUCACIONAL TOTH LTDA-ME

COLÉGIO OBJETIVO



RIO GRANDE DA SERRA



382ª ZONA ELEITORAL



EE. ALZIRO BARBOSA

EE ANTONIO LUCAS

EE. CARLOS ROBERTO GUARIENTO

EE. CASSIANO RICARDO

EE. COMENDADOR EMÍLIO SORTINO

EE. DI CAVALCANTI

EE. DOM JOSÉ GASPAR

EE. EDMUNDO LUIZ DE NÓBREGA TEIXEIRA

EE. FARID EID

EE. PADRE GIUSEPPE PISONI

EE. POETISA CORA CORALINA

EE. PROF. FRANCISCO LOURENÇO DE MELO

EE. PROFª RUTH NEVES SANT'''' ANNA

EE. PROF. SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO

EE. PROFA. SHISUKO IOSHIDA NIWA

EE. VALENTINO REDIVO

EMEB DAVID BARBOSA DA SILVA

EMEB PADRE GIUSEPPE PISONI

EMEB PINGUINHO DE GENTE

EMEB PREFEITO JOSÉ CARLOS DE ARRUDA

EMEB VEREADOR JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA

EMEB 1ª DAMA ZULMIRA JARDIM TEIXEIRA

EXTERNATO ''''NERINA ADELFA UGLIENGO'''' ENAU

UBS SITIO MARIA JOANA