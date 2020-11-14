Confira as escolas que serão postos de votação no Grande ABC

As mudanças de zonas eleitorais no Grande ABC provocaram também alterações em colégios utilizados como seções para o pleito deste ano, marcado para este domingo (15). Houve, de 2016 para cá, redução de cinco zonas eleitorais - são 28 no total, contando com o desmembramento do departamento que atende a eleitores de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
Ao Diário, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) divulgou a lista de escolas que serão usadas como base do processo eleitoral deste domingo. A tabela descrita abaixo mostra quais colégios estão vinculados às zonas eleitorais de cada uma das sete cidades.
O TRE-SP também dispobiliza campo, on-line, para consulta do local de votação. É preciso ter o número do título de eleitor ou CPF e informar a data de nascimento e nome da mãe. Clique aqui para consultar. E confira, abaixo, a lista das escolas.
SANTO ANDRÉ
156ª ZONA ELEITORAL
CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JÚLIO DE GRAMMONT
COLÉGIO SINGULAR
COLÉGIO VÉSPER
EE. ATÍLIO TOGNATO
EE. DOUTOR AMÉRICO BRASILIENSE
EE. DOUTOR CELSO GAMA
EE. DOUTOR LUIZ LOBO NETO
EE. FIORAVANTE ZAMPOL
EE. OITO DE ABRIL
EE. PADRE LOUIS JOSEPH LEBRET
EE. PAPA PAULO VI
EE. PROF. ANTÔNIO FRANCISCO PAVANELLO
EE. PROF. GABRIEL OSCAR DE AZEVEDO ANTUNES
EE. PROF. JOAQUIM DE CARVALHO TERRA
EE. PROF. JOSÉ AUGUSTO DE AZEVEDO ANTÚNES
EE. PROF. MANOEL GRANDINI CASQUEL
EE. PROFA. HERMÍNIA LOPES LOBO
EE. PROFA. MARIA DE LOURDES GUIMARÃES
EE. SENADOR JOÃO GALEÃO CARVALHAL
EMEIEF. REVERENDO OSCAR CHAVES
EMEIEF. ANTÔNIO VIRGÍLIO ZANIBONI
EMEIEF. AYRTON SENNA DA SILVA
EMEIEF. FERNANDO PESSOA
EMEIEF. JOSÉ MARIA SESTÍLIO MATTEI
EMEIEF. LUIZ SACILLOTO
EMEIEF. PADRE FERNANDO GODAT
EMEIEF. PROF. JOSÉ LAZZARINI JÚNIOR
EMEIEF. PROFA. YVONNE ZAHIR
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JÚLIO DE MESQUITA
38ª SUBSEÇÃO DA OAB
263ª ZONA ELEITORAL
CENTRO EDUCACIONAL SESI 221
CENTRO EDUCACIONAL SESI 265
CENTRO PÚBLICO JOÃO AMAZONAS
CIDADE EL SHADAI CENTRO EDUCACIONAL
CRECHE HEITOR VILLA LOBOS
CRECHE PROF. MÁXIMO MANSUR
EE. DR. FELÍCIO LAURITO
EE. PAPA JOÃO PAULO I
EE. PROF. BENERALDO DE TOLEDO PIZA
EE. PROF. FELIPE RICCI DE CAMARGO
EE. PROFª INAH DE MELO
EE. PROFª IVONE DE PALMA TODOROV RUGGIERI
EE. PROF. JOAQUIM LUCIO CARDOSO
EE. PROF. JOSÉ AUGUSTO LEITE FRANCO
EE. PROF. JOSÉ HENRIQUE DE PAULA E SILVA
EE. PROF. NAGIB MIGUEL ELCHMER
EE. PROF. NELSON CARDIM DE BRITO
EE. PROF. OSCAVO DE PAULA E SILVA
EE. PROF. PERCIO PUCCINI
EE. PROFª WANDA BENTO GONÇALVES
EMEIEF. AUGUSTO BOAL
EMEIEF. CIDADE DE TAKASAKI
EMEIEF. DARCY RIBEIRO
EMEIEF. LUIZ GONZAGA
EMEIEF. MADRE TERESA DE CALCUTA
EMEIEF. PROFª MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI
EMEIEF. PROFª ELAINE CENA CHAVES MAIA
EMEIEF. PROF. EUFLY GOMES
INSTITUTO DE ENSINO PORTINARI
264ª ZONA ELEITORAL
CENTRO EDUCACIONAL ETIP INGLATERRA
CENTRO EDUCACIONAL ETIP SUÍÇA
CENTRO EDUCACIONAL SESI 94
CONJ EDUC DR THEOBALDO DE NIGRIS SESI
E E PROF GABRIEL GONCALVES
EE. AMARAL WAGNER
EE ADAMASTOR DE CARVALHO
EE DR CARLOS GARCIA
EE PADRE ARISTIDES GREVE
EE PROFA CARLINA C DE MELLO
EMEIEF. DEMERCINDO COSTA BRANDAO
EMEIEF PROF JOAO DE BARROS PINTO
EMEIEF VINICIUS DE MORAES
ESCOLA ESTADUAL DR. ALBERTO FRANCIA GOMES MARTINS
ESCOLA ESTADUAL CAMILO PEDUTI
ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM DA FONSECA SARAIVA
ESCOLA ESTADUAL PAPA JOÃO 23
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ESTHER MEDINA
ESCOLA ESTADUAL RUBENS MOREIRA DA ROCHA
ESCOLA ESTADUAL VISCONDE DE TAUNAY
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAULO FREIRE
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA
306ª ZONA ELEITORAL
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE SANTO ANDRÉ
COLÉGIO ARBOS ENSINO FUNDAMENTAL - UNIDADE I
COLÉGIO SINGULAR JUNIOR
EDUCANDARIO SANTO ANTONIO
EE. DEPUTADO VALENTIM AMARAL
EE. LUIZ MARTINS
EE. PADRE AGNALDO SEBASTIAO VIEIRA
EE. PROF. ENIO MARIO BASSALHO DE ANDRADE
EE. PROF. JOSÉ CALVITTI FILHO
EE. PROF. RENÊR CARAM
EE. PROFA. NADIR LESSA TOGNINI
EE. PROFA. CRISTINA FITTIPALDI
EE. PROFESSOR ANTONIO DE CAMPOS GONCALVES
EE. PROFESSORA ORDANIA JANONE CRESPO
EE. REVERENDO SIMÃO SALEM
EMEI. JANUSZ KORCZAK
EMEI. MARIA DA GRAÇA DE SOUZA
EMEI. PROF. JOSÉ DO PRADO SILVEIRA
EMEI. PROFª. SONIA APARECIDA MARQUES
EMEIF. ODYLO COSTA FILHO
FACULDADE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
307ª ZONA ELEITORAL
CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL
CRECHE JORGE GUIMARÃES LOPES DA COSTA
EE BENEDITO GOMES DE ARAUJO
EE. GENEROSO ALVES DE SIQUEIRA
EE. JOSE CARLOS ANTUNES
EE. JULIO PIGNATARI
EE PROF. PAULO SINNA
EE. PROF. WALDOMIRO GUIMARAES
EE. PROFA. ODNEI MARIA MARTINS SANTURBANO
EE. PROF.CELESTINO BOURROUL
EE. SERGIO MILLIET DA COSTA E SILVA
EE.ANTONIO ADIB CHAMMAS
EE.PAULO EMILIO SALLES
EE..PROFA CLOTILDE PELUSO
EEPSG DR. CARLOS DE CAMPOS
EMEIEF CÂNDIDO PORTINARI
EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS
EMEIEF MARIÂNGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO
EMEIEF PROFº JULIO NUNES NOGUEIRA
EMEIEF PROFº NICOLAU MORAES BARROS
EMEIEF SYLVIA ORTHOF
383ª ZONA ELEITORAL
CRECHE FRANCISCA ZUK
CRECHE HENFIL
CRECHE IRMÃ ROSINA DA SILVA
CRECHE JOÃO DE DEUS
EE. JOÃO BAPTISTA MARIGO MARTINS
EE. CARLOS VICENTE CERCHIARI
EE. HOMERO THON
EE. NELSON PIZZOTTI MENDES
EE. PARQUE MARAJOARA II
EE. PREFEITO ENGENHEIRO CELSO AUGUSTO DANIEL
EE. PROFª CLOTHILDE MARTINS ZANEI
EE. PROF. EDEVALDO PERASSI
EE. PROFª FRANCISCA HELENA FURIA II
EE. PROFª INÁCIA TERUKO INAGÁKI
EE. PROF. JOSÉ BRANCAGLIONE
EE. PROFª MIQUELINA PEDROSO MAGNANI
EE. PROFª ONDINA RIVERA MIRANDA CINTRA
EE. PROF. OVÍDIO PIRES DE CAMPOS
EE. VALDOMIRO SILVEIRA
EE. 16 DE JULHO
EMEIEF. ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO
EMEIEF. CHICO MENDES
EMEIEF. COMENDADOR PIERO POLLONE
EMEIEF. CORA CORALINA
EMEIEF. DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA
EMEIEF. ELIZABETE LEONARDI
EMEIEF. HOMERO THON
EMEIEF. MACHADO DE ASSIS
EMEIEF. MIGUEL SANCHES RUIZ
EMEIEF. PARANAPIACABA
EMEIEF. SALVADOR DOS SANTOS
SÃO BERNARDO
174ª ZONA ELEITORAL
COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
COLÉGIO BOM JESUS SÃO JOSÉ
COLÉGIO COC
COLÉGIO DONA LEONOR MENDES DE BARROS
COLÉGIO OBJETIVO ABC - UNIDADE FREI GASPAR
EE BRAZILIA TONDI DE LIMA
EE JOAO RAMALHO
EE JORNALISTA VLADIMIR HERZOG
EE MARIA IRACEMA MUNHOZ
EE MAURICIO DE CASTRO (ANTIGA EE SÃO PEDRO)
EE METALURGICO LUIS DOS SANTOS
EE PROF CARLOS PEZZOLO
EE PROF CELIO LUIZ NEGRINI
EE PROF JOAQUIM MOREIRA BERNARDES
EE PROF NELSON MONTEIRO PALMA
EE PROFA LUIZA COLLACO QUEIROZ FONSECA
EE PROFA MARIA CRISTINA SCHIMIDT MIRANDA
EE PROFA NAIL FRANCO DE MELO BONI
EE PROFA YOLANDA NORONHA DO NASCIMENTO
EM OLEGARIO JOSÉ GODOI
EMEB PREFEITO ALDINO PINOTTI
EMEB PROF CASSIANO FARIA
EMEB ANTONIO DE LIMA
EMEB BENEDITO JOSÉ DE MORAIS
EMEB CLAUDEMIR GOMES DO VALE
EMEB DI CAVALCANTI
EMEB EDSON DANILO DOTTO
EMEB ESPAÇO CIDADANIA - EJA (ANTIGO SALETE)
EMEB EUCLIDES DA CUNHA
EMEB HYGINO BAPTISTA DE LIMA
EMEB IRMÃ ODETE MARIA RAMOS PINTO
EMEB JOSÉ LUIZ JUCÁ
EMEB LUIZA MARIA DE FARIAS (ANTIGO CEU)
EMEB MARCOS JOSÉ RIBEIRO
EMEB MARIANA BENVINDA DA COSTA
EMEB MARIO MARTINS DE ALMEIDA
EMEB MAURICIO CAETANO DE CASTRO
EMEB PADRE LEO COMMISSARI
EMEB PROF ANDRE FERREIRA
EMEB PROF NILO CAMPOS GOMES
EMEB PROFA ERMINIA PAGGI
EMEB PROFA MARINEIDA MENEGHELLI DE LUCCA
EMEB REGINA ROCCO CASA I (ANTIGO CEU)
EMEB RUI BARBOSA
FACULDADE SAO BERNARDO - FASB
283ª ZONA ELEITORAL
COLÉGIO DARWIN (ANTIGO COLÉGIO ANCHIETA)
EE. ENGENHEIRO FRANCISCO PRESTES MAIA
EE. PROFª ANÉSIA LOUREIRO GAMA
EE. PROF. ANTONIO NASCIMENTO
EE. PROFª JULIETA VIANA SIMÕES DE SANT''''ANNA
EE. PROFª PEDRA DE CARVALHO
EE. PROFª VILMA APPARECIDA ANSELMO SILVEIRA
EE. VINTE DE AGOSTO
EE. WALLACE COCKRANE SIMONSEN
EMEB. CASSIANO RICARDO
EMEB. DOUTOR JOSÉ FERRAZ DE MAGALHÃES CASTRO
EMEB. DOUTOR VICENTE ZAMMITE MAMMANA
EMEB. PROFº GERALDO HYPÓLITO
EMEB. PROFª JANDIRA MARIA CASONATO
EMEB. PROFª MARIA JUSTINA DE CAMARGO
EMEB. PROFª SYLVIA MARILENA FANTACINI ZANETTI
IMS. INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR
284ª ZONA ELEITORAL
EE. DR. FAUSTO CARDOSO FIGUEIRA DE MELLO
EE. ISMAEL DA SILVA JR.
EE. LAURO GOMES DE ALMEIDA
EE. MIN. LAUDO FERREIRA DE CAMARGO
EE. PROF. AMADEU OLIVÉRIO
EE. PROF. JORGE RAHME
EE. PROFA. CYNIRA PIRES SANTOS
EMEB. ESCRITOR JÚLIO ATLAS
EMEB GONÇALVES DIAS
EMEB. PADRE FIORENTE ELENA
EMEB. PAULO TEIXEIRA CAMARGO
EMEB. PROF. KAZUÊ FUZINÁKA
EMEB. PROF. OTÍLIO DE OLIVEIRA
EMEB. RAMIRO GONÇALEZ FERNANDES
EMEB. VIRIATO CORREIA
EMEBE. NEUSA BASSETTO
EXTERNATO RIO BRANCO
296ª ZONA ELEITORAL
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA (CDP) DE SBCAMPO
COLÉGIO ÁBACO
EE. DOUTOR JOÃO FIRMINO CORREIA DE ARAÚJO
EE. JEAN PIAGET
EE. MÁRIO FRANCISCON
EE. MIZUHO
EE. PROFª. CLARICE MAGALHÃES CASTRO
EE. PROF EUCLYDES DESLANDES
EE. PROF JOAO BATISTA BERNARDES
EE. PROFª. MARIA AUXILIADORA MARQUES
EE. PROFª. MARIA OSÓRIO TEIXEIRA
EE. PROFª. NEUSA FIGUEIREDO MARÇAL
EE. REVERENDO OMAR DAIBERT
EE. SANTA OLÍMPIA
EE. SENADOR ROBERT KENNEDY
EMEB. ESTUDANTE FLAMÍNIO ARAÚJO DE CASTRO RANGEL
EMEB. ARI LACERDA RODRIGUES
EMEB. FLORESTAN FERNANDES
EMEB. LOPES TROVÃO
EMEB. MARCOS ROGÉRIO DA ROSA
EMEB. MARIANA NEVES INTERLICHE
EMEB. MAURÍCIO CAETANO DE CASTRO
EMEB. MOYSÉS CHEID
EMEB. ONDINA IGNEZ DE OLIVEIRA
EMEB. PROFº. ÁUREO CRUZ
EMEB. PROFº. PEDRO AUGUSTO GOMES CARDIM
EMEB. PROFº. SALVADOR GORI
EMEB. TARSILA DO AMARAL
409ª ZONA ELEITORAL
EE. ANTONIO CAPUTO
EE. AYRTON SENNA DA SILVA
EE. DIPLOMATA SERGIO VIEIRA DE MELLO
EE. DR. FRANCISCO EMYGDIO PEREIRA NETO
EE. DR. JOSÉ GONÇALVES DE ANDRADE FIGUEIRA
EE. DR. MATHIAS OCTAVIO ROXO NOBRE
EE. FRANCISCO CRISTIANO LIMA DE FREITAS
EE. MARCO ANTONIO PRUDENTE DE TOLEDO
EE. OMAR DONATO BASSANI
EE. PROF. DOMINGOS PEIXOTO DA SILVA
EE. PROFª FAUSTINA PINHEIRO DA SILVA
EE. PROF. JACOB CASSEB
EE. PROF. JOSÉ JORGE DO AMARAL
EE. PROFª MARIA PIRES
EE. PROFª MARISTELA VIEIRA
EE. SANTA DALMOLIN DEMARCHI
EEPSG DR. ADAIL LUIZ MULLER
EM. ARLINDO MIGUEL TEIXEIRA
EM. BOSKO PRERADOVIC
EM. HEITOR VILLA LOBOS
EM. HELENA ZANFELICI DA SILVA
EM. ISIDORO BATTISTIN
EM. JOSÉ ARNAUD DA SILVA
EM. JOSÉ IBIAPINO FRANKLIN
EM. KAROLINA ZOFIA LEWANDOWSKA
EM. MARIA ROSA BARBOSA
EM. NATALINA CUZZIOL FERRO
EM. OCTÁVIO EDGARD DE OLIVEIRA
EM. PROF. PAULO FREIRE
EM. PROFª SUZETE APARECIDA DE CAMPOS
EM. PROF. WALDEMAR CANCIANI
EM. SEN. TEOTÔNIO VILELA
EMEB ALFREDO SCARPELLI
EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS FARIAS
EMEB BRUNO MASSONE
EMEB FERNANDO PESSOA
EMEB FRANCISCO MIELE
EMEB JOSE CATALDI
FUNDAÇÃO CASA - SÃO BERNARDO
414ª ZONA ELEITORAL
COLÉGIO ARBOS
COLÉGIO PARAÍSO
EE. DR. BAETA NEVES
EE. DR. JOSÉ FORNARI
EE. PROF. CLÓVIS DE LUCCA
EE. PROF. MAURÍCIO ANTUNES FERRAZ
EE. PROF. WALKER DA COSTA BARBOSA
EE. PROFA. MARIA LUÍZA FERRARI CICERO
EMEB. ALDINO PINOTTI
EMEB. ANA HENRIQUETA CLARK MARIM
EMEB. ARIANO SUASSUNA
EMEB. CECÍLIA MEIRELES
EMEB. GOFREDO TEIXEIRA DA SILVA TELLES
EMEB. MARIA ADELAIDE
EMEB. ODETTE EDITH PÉRIGO DE LIMA
EMEB. PADRE ANGELO CERONI
EMEB. PROFA. ANNITA MAGRINI GUEDES
EMEB. PROFA. JANETE MALLY BETTI SIMÕES
EMEB. PROFA. MARIA THEREZINHA BESANA
EMEB. PROFA. NADIA APARECIDA ISSA PINA
EMEB. SANTOS DUMONT
INBM. INSTITUTO DE ENSINO BARÃO DE MAUÁ
SENAI - ALMIRANTE TAMANDARÉ ESCOLA
SÃO CAETANO
166ª ZONA ELEITORAL
EEPG. PROFA. JOANA MOTTA
EEPSG. MARIA TRUJILLO TORLONI
EEPSG. PROF. EDGAR ALVES DA CUNHA
EMEF. ÂNGELO RAPHAEL PELLEGRINO
EMEF - PROFESSORA ALCINA DANTAS FEIJÃO
EMEF. BARTOLOMEU BUENO DA SILVA
EMEF OSWALDO SAMUEL MASSEI
EMEF SENADOR FLAQUER
EMEF SYLVIO ROMERO
EMEFM ARQUITETO OSCAR NIEMEYER
EMEI JOSE FERRARI
EMEI ORLANDO MORETTO
ESCOLA TECNICA INDUSTRIAL JORGE STREET
SEMEF LUIZ OLINTO TORTORELLO
USCS - UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
269ª ZONA ELEITORAL
EE. CORONEL BONIFÁCIO DE CARVALHO
EE. DONA IDALINA MACEDO COSTA SODRÉ
EE. LAURA LOPES
EE. PADRE ALEXANDRE GRIGOLI
EE. PROFª MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA BRANCO
EE. PROFESSOR ALFREDO BURKART
EE. PROFESSORA YOLANDA ASCÊNCIO
EMEF. ANACLETO CAMPANELLA
EMEF. DOM BENEDITO PAULO ALVES DE SOUZA
EMEF. PADRE LUIZ CAPRA
EMEF. PROFª EDA MANTOANELLI
EMEF. PROFESSOR DÉCIO MACHADO GAIA
EMEF. PROFESSOR ROSALVITO COBRA
EMEF. 28 DE JULHO
USCS. UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
DIADEMA
222ª ZONA ELEITORAL
CASA DIADEMA
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE DIADEMA
EE. DIADEMA
EE. EÇA DE QUEIRÓZ
EE. FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL
EE. JOÃO RAMALHO
EE. JOSÉ MARCATO
EE. JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS
EE. JOSÉ PIAULINO
EE. PROF. RIOLANDO CANNO
EE. PROFA. ANTONIETA BORGES ALVES
EE. PROFA APARECIDA DONIZETE DE PAULA
EE. PROFA. NICÉIA ALBARELLO FERRARI
EE. PROFA. OLGA FONSECA
EE. RAUL SADDI
EE. SEN. FILINTO MULLER
EE. SÉRGIO BUARQUE DE HOLANDA
EE. TRISTÃO DE ATHAYDE
EE. VILA SOCIALISTA
EM. CECÍLIA MEIRELES
EM. MONTEIRO LOBATO
EM. PROF. PAULO FREIRE
EMEB. ANITA CATARINA MALFATTI
EMEB EVANDRO CAIAFFA ESQUÍVEL
EMEB HEITOR VILLA-LOBOS
EMEB. PROF. FRANCISCO DANIEL TRIVINHO
329ª ZONA ELEITORAL
CENTRO EDUCACIONAL SESI NOVO 426
CENTRO EDUCACIONAL SESI 376
E. M. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE
EE. ANA MARIA POPPOVIC
EE. ARLINDO BÉTIO
EE. CLÁUDIO ABRAMO
EE. DOUTOR OSVALDO GIACÓIA
EE. ERASMO BATISTA SILVA DE ALMEIDA
EE. GENERAL JOSÉ ARTIGAS
EE. HOMERO SILVA
EE. JARDIM ANA SOFIA
EE. JARDIM ARCO ÍRIS
EE. JOÃO DE MELO MACEDO
EE. JORNALISTA RODRIGO SOARES JÚNIOR
EE. ORÍGENES LESSA
EE. PADRE ANCHIETA
EE. PADRE GREGÓRIO WESTRUPP
EE. PROFº ALDEMIR DE SOUZA CASTRO
EE. PROFª ANA CONSUELO GARCIA PERES MURAD
EE. PROFº ANTONIO BRANCO RODRIGUES JÚNIOR
EE. PROFº AUGUSTO DE OLIVEIRA JORDÃO
EE. PROFº EVANDRO CAIAFA ESQUÍVEL
EE. PROFº JOÃO CARLOS GOMES CARDIM
EE. PROFº LÍVIO MARCOS GUÉRCIA
EE. PROFª LYDES RACHEL GUTIERRES
EE. PROFª MARIA CAROLINA CASINI CARDIM
EE. PROFª MARIE NADER CALFAT
EE. PROFª MÉRCIA ARTIMOS MARON
EE. PROFº OSWALDO LACERDA GOMES CARDIM
EE. PROFº ROBERTO FRADE MONTE
EE. REVERENDO ATAEL FERNANDO COSTA
EE. SOLDADO JOSÉ IAMAMOTO
EM. DEPUTADO FREITAS NOBRE
EM. DEVANIR JOSÉ DE CARVALHO
EM. DR. HUMBERTO MAROELLI MENDONÇA
EM. JOSÉ DA SILVA FILHO
EM. LUIZ GONZAGA
EM. MINISTRO FRANCISCO DE PAULA QUINTANILHA RIBEIRO
EM. PROFº PERSEU ABRAMO
EM. PROFª ZILDA GOMES DOS REIS ALMEIDA
EM. SEN. TEOTONIO BRANDÃO VILELA
E.M.E.B. MANOEL FIEL FILHO
E.M.E.B. RACHEL DE QUEIROZ
E.M.E.B. ZÉLIA GATTAI AMADO
SENAI MANOEL GARCIA FILHO
426ª ZONA ELEITORAL
EE. ADONIAS FILHO
EE. AMADEU ODORICO DE SOUZA
EE. ANECONDES ALVES FERREIRA
EE. DE VILA SANTA MARIA
EE. DEPUTADO GREGÓRIO BEZERRA
EE. DOUTOR ÁTILA FERREIRA VAZ
EE. DOUTOR JOSE MARTINS DA SILVA
EE. JORGE FERREIRA
EE. PROF. JOSÉ FERNANDO ABBUD
EE. PROF. MIGUEL REALE
EE. PROF. PEDRO MADOGLIO
EE. SIMON BOLIVAR
EM. ANNETE MELCHIORETTO
EM. CAROLINA MARIA DE JESUS (INAMAR)
EM. DR. MÁRIO SANTALUCIA
EM. INSP. REINALDO JOSE SANTANA
EM. PROFA. FABÍOLA DE LIMA GOYANO
EMEB ALBINO FREITAS
MAUÁ
217ª ZONA ELEITORAL
CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE MAUÁ
COLÉGIO BARÃO DE MAUÁ S/C LTDA
EE. CLODOALDO PORTUGAL CARIBE
EE. HANS GRUDZINSKI
EE. JOSEPHA DOGO DAMO
EE. MARIA APARECIDA DAMO FERREIRA
EE. PROFª. ADELAIDE ESCOBAR BUENO
EE. PROF. ANTONIO MESSIAS SZIMANSKI
EE. PROFº. ARIOVALDO PUPO AMORIM
EE. PROFª. EMÍLIA CREM DOS SANTOS
EE. PROFª. IRACEMA DE BARROS BERTOLASO
EE. PROF JOAO PAULINO DE FARIA JUNIOR
EE PROF LUIZ WASHINGTON VITA
EE. PROFª. MARIA ELENA COLONIA
EE. PROFª. ODILA BENTO MIRARCHI
EE. PROFª. THEREZINHA SARTORI
EE. PROFA. MARILENE DE OLIVEIRA ACETTO
EE. SYLVIO GUERATTO
EE. VEREADORA LEA APARECIDA DE OLIVEIRA
EE. VISCONDE DE MAUA
EE.PROFA. MARLENE CAMARGO RIBEIRO
E.M .PROFª TANIA GERALDO DE CAMPOS SILVA
EM SAMIR AUADA
E.M.JOSÉ REZENDE DA SILVA
E.M.PROFª MARIA WANNY SOARES CRUZ
ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES
ESCOLA MUNICIPAL PROª. MÁRCIA REGINA ABRAHAM
FATEC CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA
339ª ZONA ELEITORAL
CENTRO EDUCACIONAL SESI 406
COLÉGIO LEONARDO DA VINCI
COLÉGIO OPÇÃO
EE. ANTONIO PRADO JUNIOR
EE. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
EE. CLORINDA CIAMPITTI PERRELLA
EE. DELFINO RIBEIRO GUIMARAES
EE. DONA FLORISBELLA DE CAMPOS WERNECK
EE. DOUTOR ARISTIDES AUGUSTO FERNANDES
EE. JARDIM ORATORIO
EE. JOÃO PAULO II
EE. JOSÉ ROMEU DA SILVA
EE. MAHATMA GHANDI
EE. PROF. ANTONIO LAPATTE NETTO
EE. PROFª DIVA GOMES DOS SANTOS
EE. PROF. EMIKO FUJIMOTO
EE. PROF. MANOEL CACAO
EE. PROFª MARIA CECILIA PANTANO
EE. PROFª MARIA JOSEFINA KUHLMANN FLAQUER
EE. PROFª MARTA TERESINHA ROSA
EE. PROFª SADA UMEIZAWA
EE. VILA MAGINI II
EE. WALT DISNEY
ELSHADAY COLÉGIO CRISTÃO MAUÁ
E.M. NEUMA MARIA DA SILVA
365ª ZONA ELEITORAL
CENTRO EDUCACIONAL SESI 79
CENTRO EDUCACIONAL SESI,397
E.E. CLOTILDE ALVARES DORATIOTO
E.E. DO JARDIM CRUZEIRO
E.E. DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA
E.E. DONA ESPERANÇA DE OLIVEIRA SAAVEDRA
E.E. DONA MARCELINA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
E.E. FRANCISCA LOPES NEGRI
E.E. JOÃO RICARDO BORGES DE LIMA
E.E. JOSÉ DANIEL DA SILVEIRA
E.E. OLAVO HANSEN
E.E. PROFª. IRENE DA SILVA COSTA
E.E. PROF. MANOEL RODRIGUES
EE. PROFª MARIA EXPEDITA SILVA
E.E. PROFA. EZILDA NASCIMENTO FRANCO
E.E. PROFA. IRACEMA CREM
E.E. PROFA. MARIA THEREZINHA JORGE AMORIM
E.E. PROFA. MERCEDES VALENTINA GIANNOCARIO
E.E. PROFA. MIRNA LOIDE CORREA FERLE
E.E. PROFA. NEUSA DE FÁTIMA MARIN BERNARDI
E.E. PROFA. OLINDA FURTADO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE
E.M. CORA CORALINA
E.M. DRA. DARCI APARECIDA FINCATTI FORNARI
E.M. MARIA ROSEMARY DE AZEVEDO
E.M. NATHÉRCIA FERREIRA PERRELLA
E.M. OSWALD DE ANDRADE
E.M. PROFª. JEANETE BEAUCHAMP
EM. PROFª TEREZINHA LEARDINI BRANCO
E.M.JOÃO RODRIGUES FERREIRA
E.M.PROFª. PATRICIA MARTINELLI FERREIRA PANIGALLI
ESCOLA MUNICIPAL HERBERT DE SOUZA
ESCOLA MUNICIPAL PERSEU ABRAMO
RIBEIRÃO PIRES
183ª ZONA ELEITORAL
COLÉGIO SÃO JOSÉ
EE. ALVARO DE SOUZA VIEIRA
EE. ÁLVARO TRINDADE DE OLIVEIRA
EE. DONA ANNA LACEVITTA DO AMARAL
EE. DR. FELICIO LAURITO
EE. FORTUNATO PANDOLFI ARNONI
EE. FRANCISCO PRISCO
EE. JOAO RONCON
EE. PREF. FRANCISCO ARNONI
EE. PROFª LEICO AKAISHI
EE. PROFª MARIA PASTANA MENATO
EE. PROFª MARISA AFONSO SALERO
EE. PROF. ANTÔNIO DE PÁDUA PASCHOAL DE GODOY
EE. PROF. CASEMIRO POFFO
EE. PROF. JOAO GAUDENCIO MAININE
EE. PROFª JUDITH FERREIRA PIVA
EE. PROF. MARIO LEANDRO
EE. SEN. CASEMIRO DA ROCHA
EE. VILA MARQUESA DE SANTOS
EE.PROFª MARLI RAIA REIS
EM. ANGELINA DENADAI BERTOLDO
EM. CICERA BENEVIDES DOS SANTOS SILVA
E.M. ENGº CARLOS ROHM - UNIDADE I
E.M. ENGº CARLOS ROHM - UNIDADE II
E.M. FIORINDO RONCON
E.M. IRMÃ MARIA BERNADETE BANDEIRA DE SEIXAS
EM. MARIA SIQUEIRA DE PAULA
EM. SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSORA MARIA CRISTINA MEDEIROS
SESI-CENTRO EDUCACIONAL
382ª ZONA ELEITORAL
CENTRO EDUCACIONAL TOTH LTDA-ME
COLÉGIO OBJETIVO
RIO GRANDE DA SERRA
382ª ZONA ELEITORAL
EE. ALZIRO BARBOSA
EE ANTONIO LUCAS
EE. CARLOS ROBERTO GUARIENTO
EE. CASSIANO RICARDO
EE. COMENDADOR EMÍLIO SORTINO
EE. DI CAVALCANTI
EE. DOM JOSÉ GASPAR
EE. EDMUNDO LUIZ DE NÓBREGA TEIXEIRA
EE. FARID EID
EE. PADRE GIUSEPPE PISONI
EE. POETISA CORA CORALINA
EE. PROF. FRANCISCO LOURENÇO DE MELO
EE. PROFª RUTH NEVES SANT'''' ANNA
EE. PROF. SEBASTIÃO VAYEGO DE CARVALHO
EE. PROFA. SHISUKO IOSHIDA NIWA
EE. VALENTINO REDIVO
EMEB DAVID BARBOSA DA SILVA
EMEB PADRE GIUSEPPE PISONI
EMEB PINGUINHO DE GENTE
EMEB PREFEITO JOSÉ CARLOS DE ARRUDA
EMEB VEREADOR JOSÉ OLÍMPIO DA SILVA
EMEB 1ª DAMA ZULMIRA JARDIM TEIXEIRA
EXTERNATO ''''NERINA ADELFA UGLIENGO'''' ENAU
UBS SITIO MARIA JOANA