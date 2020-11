Festa agita os peões de A Fazenda 12 e Mateus Carrieri pede desculpas para Biel

14/11/2020 | 15:10



Aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 14, a festa Sextou em A Fazenda 12. Com uma roupa bem mais levinha, os peões receberam Leo Chaves, que ficou conhecido por fazer dupla com seu irmão, Victor, na dupla Victor e Léo. O sertanejo aproveitou para cantar todos os seus sucessos e agitou demais a festa e todos os peões presentes.

Mas assim como qualquer festa em A Fazenda 12, tem sempre um peão que começa a dar trabalho. Dessa vez foi o caso de Mirella que se empolgou um pouquinho e acabou subindo em um móvel da decoração, vendo a MC passando dos limites, Jojo Todynho e Mariano logo perceberam e pediram para ela sossegar um pouco.

Além da bebedeira, os peões sempre colocam os pingos nos is durante as festas, o que foi o caso de Lipe com Jake. O ex-De Férias com o Ex chamou a ex-miss para um grande bate-papo sobre o namorado, Mariano, e conseguiu falar tudo o que precisava e sentia para ela.

Hoje eu vi o quanto eu gosto do Mariano. Fiquei o dia todo com ele. Falei para ele: 'Mari, olha como as coisas são, você fica com a Jake o tempo todo. É normal, mas eu fico onde?, disse o empresário.

Mateus Carriei também aproveitou o clima de paz e amor para fazer um grande pedido de desculpas para Biel, por ter o julgado errado no começo de A Fazenda 12 e aproveitou para agradecer por ter sido salvo por ele na nova roça do programa.

Vem cá, moleque. Você é um menino bom pra car***o. Desculpe se falei alguma coisa. Me desculpe por ter feito um julgamento errado de você. Me perdoe. De coração! Você é do car***o e sou seu fã, cara. Você vai conhecer minhas filhas e elas vão tirar qualquer impressão sobre você!

O funkeiro super entendeu a situação, aceitou as desculpas e ainda trocou carinho com o ator. Parece que a paz reinou mesmo durante a festa! Lembrando que um dia antes, na quinta-feira, dia 12, Lucas Maciel enfrentou Jojo Todynho e Raissa na roça e acabou levando a pior.