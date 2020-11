Mauricio Soares Júnior vai às urnas com legado do pai

Raphael Rocha



14/11/2020 | 06:32



Em São Bernardo, o advogado Mauricio Soares Júnior (MDB) encara as urnas amanhã na tentativa de se eleger vereador e manter aceso o legado do pai, o ex-prefeito Mauricio Soares. Depois de dez anos, ele retorna às disputas políticas no momento em que o pai, por problemas de saúde, precisou se aposentar.

“Sem dúvida a falta da presença dele é sentida, da presença física dele. Porque ele tem muita experiência, bons conselhos e boas ideias para transmitir”, admitiu o emedebista, que, em 2010 foi candidato a deputado federal e recebeu 12.766 votos.

“A política sempre foi assunto que me interessou muito, desde criança. Sempre participei dos assuntos políticos, mesmo menor de idade. Fazia (as campanhas) do meu pai, pedia voto para meu pai na rua. Participei das eleições anteriores às dele, das dele e das que se sucederam as dele. A política está no sangue dele e parece que está no meu também”, disse.

Mauricio Soares foi prefeito de 1989 a 1992, de 1997 a 2000 e de 2001 a 2002, quando renunciou ao cargo, dando posse ao então vice, William Dib. Ficou conhecido na cidade por indicar o vencedor – nos últimos oito pleitos, todas as figuras que apoiou (quando não era ele o candidato) triunfaram nas urnas.

Mauricio Soares Júnior afirmou que foi convencido pelo prefeito Orlando Morando (PSDB) a sair candidato neste ano e admite que, embora o sobrenome ajude, sem trabalho efetivo a campanha vai naufragar. “É questão de confiança. O nome só não é suficiente para eleger um vereador.”