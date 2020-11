Concurso cultural especial leva para as aulas mundo do personagem Menino Maluquinho

Do Diário do Grande ABC



Um dos maiores ícones da literatura infantil brasileira está pronto para agitar com as salas de aula de escolas públicas e privadas. O Concurso Cultural Menino Maluquinho incentiva alunos e professores a criarem projetos inspirados no famoso personagem.

Na Categoria I, para o 1° e 2° anos do Ensino Fundamental, o objetivo é que a turma faça atividades lúdicas, como pinturas, desenhos, colagens e modelagens, que mostrem o espírito brincalhão do garoto que gosta de colocar uma panela na cabeça. Já a Categoria II, voltada para classes do 3°, 4° e 5° ano, a ideia é criar histórias que abordem as características do homenageado, podendo ser por meio de vídeo, quadrinhos ou poesia.

As inscrições são gratuitas e on-line (bit.ly/concursomeninomaluquinho) até dia 30. O resultado sobre os ganhadores será revelado em 14 de dezembro.