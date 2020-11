13/11/2020 | 07:37



O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 12,6% no terceiro trimestre de 2020 ante o segundo, de acordo com a segunda estimativa do indicador, divulgada nesta sexta-feira, 13, pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat.

O resultado ficou abaixo da leitura inicial e da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de avanço de 12,7% em ambos os casos.

Na comparação anual, o PIB do bloco sofreu contração de 4,4% entre julho e setembro, um pouco maior do que a queda estimada originalmente, de 4,3%.