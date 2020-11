Caminhão da Serasa fica até amanhã em São Bernardo

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



13/11/2020 | 00:04



O caminhão da Serasa, que oferece gratuitamente todos os serviços on-line da empresa, inclusive o Feirão Limpa Nome, fica até amanhã no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping, no bairro Ferrazópolis, das 8h às 18h. Na semana que vem, entre os dias 17 e 21, o equipamento irá para o Extra Diadema, no bairro Piraporinha.

O caminhão dispõe, por exemplo, de consulta ao CPF e ao Serasa Score, acesso a simulação e contratação de crédito e renegociação de dívidas.

Desde março suas atividades estavam suspensas, devido ao isolamento físico trazido pela pandemia do novo coronavírus. Segundo a Serasa, estão sendo tomados cuidados para proteger a saúde dos consumidores e funcionários.

Como o Feirão Limpa Nome está em vigor até o dia 30, consumidores que forem até o caminhão podem já sair de lá com o boleto do acordo em mãos, com descontos que podem chegar até 99%.

“O momento de pandemia está sendo extremamente complicado para a vida financeira de muitas pessoas. E o projeto do caminhão itinerante, que já atendeu mais de 200 mil consumidores em pouco mais de dois anos, está de volta para ajudar, sobretudo as pessoas que têm dificuldade de acesso aos canais digitais da empresa”, afirma Tiago Marchese, gerente da Serasa. “Todos os cuidados e as medidas preventivas de saúde de por conta da Covid-19, como o distanciamento, número máximo de pessoas dentro do caminhão, a obrigatoriedade no uso de máscaras, bem como álcool gel disponível para consumidores e funcionários estão sendo tomados.”

Segundo ele, a demanda pelos serviços continua muito alta, principalmente por renegociações. Por isso a Serasa retomou esta forma de atendimento junto com as flexibilizações do isolamento. Além dos cuidados e proteção, a empresa irá monitorar a evolução da pandemia nas cidades do roteiro, podendo alterar ou suspender novamente os serviços a qualquer momento, se houver orientação das autoridades de saúde locais. As próximas cidades ainda não foram definidas.