Homens danificam materiais de Auricchio

Junior Carvalho



13/11/2020 | 00:01



Dois homens foram flagrados por câmeras de circuitos de segurança quebrando placas de políticos ligados ao prefeito de São Caetano e candidato à reeleição, José Auricchio Júnior (PSDB), na madrugada de ontem. A campanha tucana acusa equipe do vereador César Oliva (PSD), aliado do prefeiturável Fabio Palacio (PSD), e diz que ingressará com representação contra o pessedista. O parlamentar, por sua vez, garante que se for comprovada a participação de seus assessores, os demitirá imediatamente.

As imagens apresentam duas pessoas passando de carro na rua quando o veículo estaciona. Um dos homens sai para arrancar uma placa que estava fixada em uma casa. O flagrante ainda mostra que o homem que arrancou e rasgou a placa desce do carro pela porta de trás do automóvel, o que se pode entender que mais pessoas estiveram envolvidas na ação. Após arrancar a placa, ele corre em direção ao veículo, rasga e joga o material político na rua. Assim que ele entra no carro, o automóvel sai em disparada.

Os suspeitos, que devem ser acionados pela campanha tucana junto à Justiça Eleitoral, são Paulo Ricardo Finoteli Barbosa e Ricardo Galdino da Silva, que trabalham no gabinete de Oliva na Câmara de São Caetano. Ainda segundo a equipe que defende a reeleição do tucano, aproximadamente 1.000 propagandas eleitorais foram danificadas durante toda a madrugada.

Ao Diário, Oliva disse que assistiu ao vídeo e que ele é inconclusivo sobre a participação de seus assessores. Porém, ele avisou “ser contra qualquer coisa errada”. “Não coaduno com nenhuma postura como a que estão querendo me acusar. O vídeo ainda é inconclusivo. Em se confirmando que são os dois assessores, serão sumariamente exonerados”, prometeu.

O Diário não localizou Galdino e Finoteli para comentar o caso. Até o fechamento desta edição, a representação que a campanha de Auricchio promete fazer na Justiça Eleitoral não tinha sido protocolada.