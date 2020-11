Diadema publica editais da lei Aldir Blanc

Da Redação



10/11/2020 | 10:47



A Prefeitura de Diadema publicou editais que viabilizam recursos da lei Aldir Blanc aos trabalhadores de cultura do município que tiveram suas atividades paralisadas pela pandemia da Covid-19. As inscrições para o inciso II do editão serão aceitas até dia 22 e, para o inciso III, projetos artísticos e formação cultural, e prêmio populares, até o dia 24 de novembro.

O processo de inscrição acontece de duas maneiras: online e presencial. Os que optarem pelo meio eletrônico devem acessar os seguintes links: item Subsídio para Grupos, Coletivos, Espaços e Manifestações Culturais, entrar em https://forms.gle/FFgQTQ9Uvzvzwegm7; item Projetos Artísticos Culturais e Formação Técnico-Cultural, em https://forms.gle/zkNk71kkruYML71Q9; e item Prêmio Culturas Populares, logar https://forms.gle/htx6S6H5Au2RAeTGA .

Para preenchimento do formulário, presencialmente, o interessado deve comparecer à Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida Alda, 255, centro de Diadema. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h, e das 14h às 16h. É necessário o uso de máscara para entrar no local.

Para tirar dúvidas ou obter mais informações, a secretaria colocou à disposição o e-mail secultdiadema@diadema.sp.gov.br e o telefone 4072-9321.

Outra forma de entrar nos fichários eletrônicos de inscrição e conhecer todas as regras e documentos exigidos nos chamamentos públicos acesse em http://www.diadema.sp.gov.br/editais-chamadas-publicas .

Cadastro municipal – Os concorrentes aos Incisos II e III da Lei Aldir Blanc passarão por seleção e, ao fazer as inscrições, é necessário que já estejam inseridos no Cadastro Municipal de Trabalhadores de Cultura de Diadema. Se isso, ainda, não aconteceu , o registro deverá ser feito por meio do link http://www.diadema.sp.gov.br/cadastro-de-trabalhadores-e-espacos-culturais . É realizando o cadastro municipal que o participante obtém o código de identificação, uma numeração específica exigida na hora da inscrição.

A secretária de Cultura de Diadema, Valquíria Pessoa, esclarece que as publicações abarcam atividades culturais e populares de todas as manifestações artísticas. “Podem participar dos editais grupos, agremiações, dirigentes de espaços e trabalhadores da cultura que atuam de forma coletiva ou individual. No quesito Prêmio, por exemplo, o artista pode inscrever uma iniciativa já concluída, como a gravação de uma CD, ou uma que esteja em curso”, afirma.

Seleção - Os recursos que a Lei Federal 14.017/20 destinou para Diadema foram de R$ 2,622 milhões. O dinheiro será distribuído entre as 342 propostas contempladas, nas três categorias artísticas, e os valores a serem recebidos vão de R$ 5 mil a R$ 10 mil. A seleção acontecerá de 25 a 30 de novembro de 2020 e será executada pela Comissão de Seleção dos Beneficiários da Lei Aldir Blanc, nomeada por Decreto Municipal 7819/2020.

Outras informações de como obter o benefício estabelecido na Lei Federal Aldir Blanc acesse: www.diadema.sp.gov.br.