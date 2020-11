Caio Castro aparece sem aliança e fãs questionam se o namoro com Grazi Massafera chegou ao fim

09/11/2020 | 10:10



Eita! Caio Castro e Grazi Massafera deram um susto nos fãs. O ator, no último final de semana, foi para Ubatuba, litoral de São Paulo, e postou uma foto com a família no Instagram em que aparecia sem aliança. Não demorou para que isso logo se tornasse assunto entre os internautas que começaram a especular:

Tá sem aliança, será que terminaram?, disse uma pessoa.

Já outra ainda reparou no seguinte:

Verdade, os dois estão.

Porém, um fã mais atento comentou:

Ele deve ter tirado para fazer alguma coisa porque ele postou no Stories uma foto da aliança.

Em outro momento, uma moça questionou o piloto:

E a Grazi???

E Caio não perdeu tempo:

Tá maravilhosa!

Lembrando que, dois dias antes, Grazi havia feito um comentário que chamou a atenção. Em uma foto de Caio, ela brincou com o amado:

Nossa! VOU SONHAR HOJE com essa ousadia toda.

E em um divertido vídeo no Instagram, em que aparece dublando uma música, Grazi ganhou um elogio de Caio na noite do último domingo, dia 8:

E o pior é que você consegue cantar igual!

Parece tudo certo com o casal, não é mesmo?