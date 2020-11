Paulinho, vocalista do Roupa Nova, é internado com covid-19 no Rio

04/11/2020 | 08:47



Paulinho, vocalista da banda Roupa Nova, testou positivo para covid-19. Segundo assessoria, ele estava internado nos últimos meses para se recuperar de um transplante de medula óssea no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), no Rio de Janeiro, quando testou positivo para o novo coronavírus. "Há 60 dias o Paulinho vem se tratando e se recuperando de um transplante bem-sucedido de medula óssea. Neste período ele também acabou sendo infectado pela covid-19", informou a nota. O artista voltou a ser internado na quinta-feira passada, dia 29, após receber alta do transplante e segue no CHN. Segundo assessoria, o vocalista da banda segue em recuperação e passa bem. "Continuamos com pensamentos positivos para que ele se junte a gente novamente o mais breve possível."