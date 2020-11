04/11/2020 | 08:15



Com base em dados de pesquisa de boca de urna, combinado com resultados preliminares, a Associated Press projeta que o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, venceu a disputa nos estados do Maine e do Arizona, considerados Estados-pêndulos - sem preferência partidária definida e que, portanto, costumam ser apertados. Com isso, pelos cálculos da AP, Biden tem, até agora, 238 delegados, enquanto Trump soma 213. Para ser eleito, um candidato precisa obter 270 votos no colégio eleitoral. Fonte: Associated Press.