Reino Unido: PMI de serviços cai a 51,4 em outubro e fica abaixo da prévia

04/11/2020 | 08:02



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Reino Unido caiu de 56,1 em setembro para 51,4 outubro, atingindo o menor nível desde junho, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira pela IHS Markit em parceria com a CIPS. O resultado ficou abaixo da leitura preliminar de outubro e da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de 52 em ambos os casos. O PMI composto britânico, que engloba serviços e indústria, diminuiu de 56,5 para 52,1 no mesmo período, tocando o menor patamar em quatro meses. Também neste caso, a estimativa preliminar havia sido maior, de 52,9. Apesar das quedas, as leituras acima da marca de 50 mostram que a atividade britânica continuou se expandindo no último mês, ainda que em ritmo mais contido.